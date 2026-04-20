Un robot humanoide bate el récord del mundo en la media maratón de Pekín con un tiempo de 50 minutos y 26 segundos

Un robot humanoide desarrollado por la compañía Honor ha logrado batir el récord del mundo durante la media maratón de robots de Pekín (China), en la que ha terminado la carrera con un tiempo de 50 minutos y 26 segundos.

El robot, perteneciente al modelo Lightning, se ha impuesto a las 105 máquinas que han participado en la competición, un aumenta considerable frente a las 21 inscripciones de la edición anterior, como ha señalado South China Morning Post.

Los robots de la media maratón de Pekín pueden competir en dos grupos: aquellos que están teledirigidos y controlados por humanos, y los que funcionan de forma autónoma. Según los datos de la organización, recogido por el medio chino, cerca del 40 por ciento de los robots participantes eran autónomos.

Concretamente, el modelo ganador es del grupo de los autónomos y tiene una estatura de 169 cm, un peso de 45 kg y está diseñado para adaptarse a terrenos “complejos” mientras se mueve a altas velocidades.

Sin embargo, a pesar de la victoria, el robot de Honor sufrió una caída en la propia línea de salida y otra de las máquinas (teledirigidas) de la compañía sufrió un choque contra una de las vallas del recinto antes de cruzar la línea de meta, pero pudo terminar la carrera, aunque necesitó asistencia para ponerse en pie.

Más allá de los incidentes, el evento ha servido para mostrar el avance del sector, que además del aumento en la participación, también ha logrado reducir considerablemente el tiempo que se logró en la última edición. El campeón de este año ha logrado un tiempo de 50 minutos y 26 segundos, mientras que el anterior vencedor lo consiguió en 2 horas y 40 minutos, según ha recogido Business Insider.

Además, este tiempo ha superado también el récord humano del mundo, perteneciente al atleta ugandés Jacob Kiplimo, quien terminó en 57 minutos y 20 segundos; así como al corredor humano que ganó la media maratón humana de Pekín celebrada ese mismo día con una diferencia de 17 minutos.