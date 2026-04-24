Un cibertaque "extremadamente preocupante" golpea a la clase política de Alemania

Altos funcionarios alemanes se vieron afectados recientemente por un hackeo en la plataforma de mensajería Signal, un hecho "extremadamente preocupante" que arroja dudas sobre la seguridad de las comunicaciones en el Parlamento, advirtió este viernes a la AFP un legislador.

Entre los golpeados por el pirateo informático, hay legisladores del Partido Socialdemócrata, que gobierna el país junto a los conservadores, y de la formazión de izquierda Die Linke, que está en la oposición.

El hackeo se llevó a cabo mediante "phishing" o suplantación de identidad, una técnica que consiste en hacerse pasar por una persona u organismo conocido por el destinatario para inducirlo a comunicar datos personales, hacer clic en un enlace corrupto o facilitar su contraseña.

"La magnitud del reciente hackeo de Signal, tal y como se conoce hasta ahora, es extremadamente preocupante. En la actualidad, nadie puede decir con certeza que la integridad de las comunicaciones de los diputados siga garantizada", declaró a la AFP Konstantin von Notz, legislador ecologista y experto en cuestiones de seguridad nacional.

La Fiscalía federal indicó que en febrero abrió investigación por "sospecha de espionaje".

Además de los diputados, el ciberataque también alcanzó a periodistas, diplomáticos y militares pero el gobierno del conservador Friedrich Merz se ha negado hasta ahora a comunicar sobre la magnitud del problema.

Según una portavoz del Ministerio del Interior, el ciberataque comenzó en febrero, "sigue en curso" y "probablemente lo lleva a cabo un actor estatal".

La vocera precisó que la operación tiene como objetivo a "políticos, las fuerzas armadas, la diplomacia, así como a periodistas de investigación".

Por su parte, un portavoz de la cancillería alemana, Sebastian Hille, aseguró este viernes a la prensa que "las comunicaciones del gobierno federal, del canciller federal (Merz) y de los ministros federales están protegidas".

El gobierno alemán no ha acusado formalmente a Rusia del hackeo en curso pero el presidente de la comisión de control parlamentario del Bundestag, Marc Henrichmann, apuntó a ese país como responsable.

"El reciente intento de 'phishing' lanzado desde Rusia contra responsables políticos y periodistas alemanes es una señal de alarma para todos nosotros", afirmó Henrichmann en un correo electrónico enviado a la AFP.