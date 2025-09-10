Un bailarín de ballet, una orca y un ‘Bigfoot’: los nuevos ‘emojis’ que ilustrarán las conversaciones en 2026

El Consorcio Unicode ha anunciado los nuevos ‘emojis’ que llegarán el próximo año 2026 para ilustrar la comunicación entre usuarios, contando con un ‘emoji’ de bailarines de ballet, una orca y una criatura peluda similar a un ‘Bigfoot’, entre otras novedades.

Esta organización sin fines de lucro es la encargada de respaldar el Estándar Unicode, esto es, la base que garantiza que el texto y los ‘emojis’ funcionen en todos los dispositivos, independientemente del sistema operativo que utilicen, a nivel global.

Cada año, se añaden nuevos caracteres y ‘emojis’ al este estándar para agregarlos posteriormente a los distintos ‘smartphones’ y ordenadores. En este marco, con el lanzamiento de la actualización de Unicode 17.0, es el turno de los ‘emojis’ en forma de trombón, cofre del tesoro, una cara distorsionada con expresión de susto, una criatura peluda similar a un ‘Bigfoot’, una nube de lucha, una orca, un bailarín de ballet de género neutro y un deslizamiento de tierra.

Aunque la organización ya dio a conocer estos nuevos emoticonos en julio de este año, la actualización del Estándar Unicode 17.0 se ha lanzado oficialmente este martes, incluyendo nuevos caracteres y tablas de códigos.

Concretamente, según ha detallado en un comunicado en su blog, esta actualización incluye 4.803 caracteres nuevos, incluidos los ocho nuevos ‘emojis’, así como muchos otros caracteres y símbolos, elevando el total de caracteres codificados por la organización a 159.801.

Así, la organización ha aclarado que la cara distorsionada ha sido diseñada para mostrar ansiedad, pánico o sorpresa. Igualmente, la nube de lucha pretende ilustrar una discusión, pelea o lucha, al estilo de la representación de los dibujos animados.

La criatura peluda está inspirada en el ente fantástico de Pie Grande o ‘Bigfoot’, mientras que el bailarín de ballet se ha ideado sin un género y ofrecerá distintas opciones para el tono de piel. Por su parte, el deslizamiento de tierras pretende simular una avalancha o un terremoto.

La lista de nuevos ‘emojis’ finaliza con la orca, el trombón y el cofre del tesoro. Además de todo ello, se ha de tener en cuenta que se ha eliminado un ‘emoji’ en forma de manzana mordida que se había planteado en la versión inicial de la actualización.

Con todo, tras el lanzamiento de Unicode 17.0 se espera que los nuevos ‘emojis’ lleguen a los distintos dispositivos, a través de su implementación en los distintos sistemas operativos, a lo largo del próximo año 2026.