Polémicos e hilarantes, así son los panameños que se han vuelto populares en esta red social, en la que los comentarios llevan al éxito o la ruina

Con modestia, pero conscientes del poder de sus palabras, usuarios como Freddie Tobar se han abierto paso en la red X, exponiendo sus experiencias, una que otra mofa, pero siempre su punto de vista. El más conocido como @Skrying cuenta que comenzó en el año 2009, cuando la plataforma aún llevaba por nombre oficial Twitter. Para Tobar, al tener tantos años publicando e interactuando, es de esperar que se le perciba como una referencia, aunque no se siente “famoso”. “Si me preguntan qué hacer para ser popular allí, diría que uno mismo; tratar de ser alguien que no eres o hablar de cosas que no dominas es un error”, asegura. Stephanie Coco, alias Srta. Coco o @cokastar, lleva, como ella misma dice entre risas, “15 años sirviendo a la comunidad twittera”. En todo este tiempo, ha acumulado 20, 500 seguidores. “Es un lugar seguro para mí porque sé que puedo decir lo que me dé la gana y si gusta bien y, si no, también”, cuenta. Para Enrique Malek, @emalek1985 o Aeropuerto Enrique Malek, una cosa llevó a la otra y un buen día superó los 10 mil seguidores. “No tengo una estrategia específica, simplemente comparto lo que hago en el día a día, humor y un poco de crítica social”, relata. Otros como Olguita Reyna, Kary Rodríguez, Eduardo Lim Yueng, Kari Elizabeth, Ursula Kiener, Xavier Sáez Llorens, Carolina Isabel Fonseca Vera, Rafa Zevallos y Carla Elena Peralta (alias Follie Dollie) entran este selecto grupo de panameños que son referencia en X por causar sensación con sus comentarios.

Con la verificación del “ganchito azul”, algunos monetizan al tener publicidad entre sus publicaciones

Los más retwitteados

¿Qué diferencia a X de otras redes?, es más genuina, pienso yo. Es como una extensión tuya hablando, mientras te rodean otras personas; eso gusta.

Hay gente que no está de acuerdo conmigo, entonces en X tratan de hacerme cambiar de opinión; esos son los que más me divierten. Ahí no tomo nada personal.

En X hay que ser auténtico, no se trata de crear situaciones, ni buscar líos. Al público de esta red no lo puedes engañar, ni llegarle con temas que no manejas.