TSMC anuncia comienzo de producción en masa de semiconductores avanzados 2nm

El gigante tecnológico taiwanés TSMC comenzó la producción en masa de sus semiconductores avanzados de 2 nanómetros (nm), que abren la puerta a un mayor rendimiento para la inteligencia artificial, anunció la empresa el miércoles.

“La tecnología de 2nm (N2) de TSMC comenzó su producción en serie en el cuarto trimestre de 2025, como estaba previsto”, informó el grupo en un comunicado publicado en su página web.

Los chips serán la “más avanzada tecnología de la industria de semiconductores en términos de densidad y eficiencia energética”, agregó.

Serán producidos en la planta “Fab 22” de TSMC en la ciudad portuaria austral de Kaohsiung.

TSMC es el mayor fabricante mundial de semiconductores utilizados en todo, desde teléfonos inteligentes hasta misiles, y tiene entre sus clientes a Nvidia y Apple, que han destinado miles de millones de dólares a la adquisición de semiconductores, servidores y centros de datos.

Más de la mitad de los semiconductores del mundo y casi todos los más avanzados, utilizados en la tecnología de inteligencia artificial, son fabricados en Taiwán.

En tanto, la inversión en IA se ha disparado en el mundo y deberá alcanzar cerca de 1,5 billones de dolares para 2025 y 2 billones para 2026, casi 2% del PIB mundial, según la firma estadounidense de investigación Gartner.

Los semiconductores avanzados 2nm tienen mejor rendimiento y están estructurados para contener más componentes clave denominados transistores.

Esta nueva tecnología ayudará a acelerar las computadoras portátiles, reducir la huella de carbono de los centros de datos y permitir que los vehículos autónomos detecten objetos más rápidamente, según el gigante informático estadounidense IBM.

Para la inteligencia artificial, “esto beneficia tanto a los aparatos de los consumidores -permitiendo una inteligencia artificial más rápida y eficiente en los dispositivos- como a los chips de IA de los centros de datos, que pueden operar grandes modelos con más eficiencia”, indico Jan Frederik Slijkerman, del banco neerlandés ING.

Slijkerman indicó a la AFP que la producción de chips 2nm es “extremadamente difícil y caro”, y pocas empresas los pueden fabricar, como TSMC, la surcoreana Samsung y la estadounidense Intel.