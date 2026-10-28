Terror digital en casa: Kaspersky advierte sobre vulnerabilidades en dispositivos inteligentes

El 59% de los latinoamericanos ya cuenta con al menos un dispositivo inteligente en su hogar, según cifras recientes de Kaspersky. Sin embargo, aparatos diseñados para brindar comodidad y seguridad -como cámaras de vigilancia, televisores, asistentes de voz y routers- pueden convertirse en puntos de entrada para los ciberdelincuentes si presentan fallas de seguridad o configuraciones inseguras.

En vísperas de Halloween, la compañía advierte que estos riesgos pueden transformar una vivienda conectada en una verdadera casa de terror digital, donde los intrusos no necesitan cruzar la puerta física para comprometer la privacidad de los residentes. Una investigación de Kaspersky identificó 10.260 dispositivos del Internet de las Cosas (IoT) expuestos a nivel mundial, principalmente routers, con Brasil, México, Chile, Argentina y Colombia entre los países latinoamericanos con mayor exposición.

A medida que los hogares incorporan más tecnología, aumentan los posibles puntos de acceso para los atacantes. Hoy es común utilizar cámaras para vigilar mascotas o bebés, televisores conectados a Internet para plataformas de entretenimiento y asistentes virtuales para controlar la casa. Aunque cumplen funciones distintas, muchos de estos equipos comparten la misma red doméstica y recopilan información personal.

A diferencia de una casa embrujada tradicional, donde las señales de peligro son evidentes, en una vivienda inteligente comprometida las amenazas suelen pasar desapercibidas. Una cámara vulnerable puede permitir la observación de imágenes privadas sin autorización, un router infectado puede ser usado en actividades maliciosas y los aparatos pueden recibir instrucciones de terceros sin que los propietarios lo noten.

El mayor peligro recae en los equipos que los usuarios consideran inofensivos. Mientras computadores y teléfonos reciben mayor atención de seguridad, otros aparatos pasan años con contraseñas predeterminadas, software desactualizado o accesos remotos innecesarios. Además, un dispositivo comprometido puede facilitar el acceso a otros aparatos conectados dentro de la misma red.

“Cuando pensamos en proteger nuestra casa, revisamos que las puertas y ventanas estén bien cerradas, pero pocas veces prestamos atención a las entradas digitales. Una cámara, un televisor o un router mal protegido puede permitir que los ciberdelincuentes accedan a información privada o utilicen nuestros dispositivos sin autorización, incluso sin que lo notemos”, explicó Fabiano Tricarico, Director de Productos para el Consumidor en América Latina de Kaspersky.

Por ello, la compañía enfatiza la necesidad de proteger los equipos conectados para evitar que la tecnología diseñada para facilitar la vida diaria termine abriendo la puerta a nuevas amenazas.