TECH Global University, distinguida con el galardón Google Partner Premier

TECH Global University ha sido reconocida como Google Partner Premier, una distinción anual concedida a las empresas online más destacadas del mundo. Con este nombramiento, Google resalta la labor de tan solo el 3% de las compañías comprometidas con ofrecer servicios digitales de calidad. En el caso de la universidad, certifica que dispone de una infraestructura tecnológica que proporciona a los alumnos tanto la plataforma aprendizaje virtual más avanzada del mercado como un entorno web útil, dinámico y con el máximo rendimiento.

En esta línea, los requisitos para convertirse en Google Partner Premier son exigentes y están relacionados con el rendimiento de la infraestructura digital. Uno de los puntos clave es la optimización de los servicios web, premiando la excelencia de las instituciones que proporcionan a sus usuarios una experiencia eficaz, flexible y adaptada a sus necesidades. De hecho, diversos estudios exponen que el tiempo medio de espera a la carga de una web es de 3 segundos. Si durante ese tiempo el contenido no se muestra, los usuarios abandonan la navegación.

Es por esto por lo que Google premia tanto el rendimiento web, porque repercute directamente en los tiempos que un usuario pasa en una determinada página. En este sentido, TECH Global University posee un entorno digital con un tiempo de carga inferior a los 3 segundos. Todo ello, gracias a la optimización de su plataforma virtual y a la calidad de sus recursos pedagógicos.

Además, con este galardón Google ha valorado la calidad de los especialistas que trabajan en la universidad, evaluando al equipo de expertos en digitalización e innovación educativa que forman parte del proyecto. TECH Global University cuenta con decenas de especialistas en marketing, SEO o SEM, entre otras áreas, que se encuentran en trabajo continuo para perfeccionar las plataformas digitales. Todo ello, con el objetivo de mejorar la experiencia del alumno y ofrecer una mayor fiabilidad en los procesos.

Asimismo, este hecho muestra el creciente peso que está ganando el sector educativo en el ámbito tecnológico. Aparte de aumentar la presencia de las compañías EdTech en un entorno antes dominado por otro tipo de corporaciones, se está consiguiendo que la sinergia entre el sector educativo y el digital funcione a la perfección, cambiando el paradigma de la educación analógica hacia nuevos modelos pedagógicos en línea.

Según los informes más recientes de Research and Markets, el mercado de e-learning genera una proyección de ingresos de aproximadamente 701.000 millones de dólares para 2030. Además, se estima un crecimiento anual compuesto del 14,6% para el periodo 2026-2030.

TECH Global University, en el exclusivo 3% de Google

La distinción de Google Partner Premier no solo acredita el máximo rigor, rendimiento e inversión en las infraestructuras digitales de TECH Global Universtiy, sino que también sitúa a esta universidad como una de las compañías más punteras del mundo. Este reconocimiento muestra, además, las buenas relaciones que la universidad ha conseguido construir con Google a lo largo de los años, al utilizar las funcionalidades del gigante norteamericano de forma ética adaptada a los requerimientos del mundo digital actual. Así, a partir de esta nueva insignia, afianza su estrecha colaboración con Google en materia de tecnología, promoción e innovación.

Por otro lado, este nuevo galardón va en consonancia con la valoración positiva que viene recibiendo TECH a lo largo de los años. Todo ello gracias a una combinación perfecta entre la mejor tecnología y las metodologías de aprendizaje de más alto nivel y rigor pedagógico, como el Relearning o el Método del Caso de Harvard.

TECH Global University, la universidad mejor valorada por sus alumnos

TECH es la mayor universidad digital del mundo. Con un impresionante catálogo de más de 14.000 programas académicos disponibles en 11 idiomas, se posiciona como líder en empleabilidad, con una tasa de inserción laboral del 99%.

Está reconocida oficialmente en América, como TECH Universidad (México). Asimismo, tiene una sólida presencia en África, con TECH RUCU University (Tanzania) y TECH Euromed University (Marruecos), y en Europa a través de TECH Global University (Andorra) y TECH Universidad (España).

Gracias a su enfoque internacional, TECH tiene presencia en más de 150 países y ha sido reconocida en dos ocasiones por el Financial Times como una de las 250 compañías con mayor crecimiento en Europa en los últimos años. Esto le ha permitido convertirse en la universidad oficial de la NBA, ofreciendo programas exclusivos impartidos por destacados directivos, entrenadores y exjugadores de la principal liga de baloncesto del mundo.

Por otro lado, la prestigiosa revista Forbes la ha distinguido como la “mejor universidad online del mundo”, destacando su innovadora metodología de aprendizaje, el Relearning, así como la implementación del Método del Caso de Harvard.

Además, cuenta con un claustro docente ivy league, al nivel de Harvard o Stanford. Sus más de 6.000 profesores trabajan en las mejores compañías, organizaciones e instituciones del mundo. Las mayores multinacionales (Amazon, Apple, Google, Nike...), los mejores hospitales (Clínica Mayo, MD. Anderson...) o las mejores instituciones deportivas (Boston Celtics, Dallas Cowboys...) prestan a sus mejores profesionales para dirigir los programas académicos de TECH.

La calidad de su infraestructura digital y su alto estándar educativo han sido reconocidos por Google con el estatus de Google Partner Premier, una distinción reservada únicamente al 3% de las mayores instituciones digitales.

TECH también es considerada la Universidad mejor valorada por sus alumnos, con una valoración media de 4,9 sobre 5 en más de 25.000 valoraciones públicas en los principales portales internacionales.