Sunbird relanza su ‘app’ para usar iMessage en Android con garantías de seguridad y nuevas funciones

Sunbird ha vuelto a lanzarse en Google Play tres años después de cesar su servicio por problemas de seguridad, como una ‘app’ renovada y segura que permite a los usuarios de Android acceder a iMessage con nuevas funciones de inteligencia artificial (IA), una bandeja de entrada rediseñada y la promesa de integrar próximamente WhatsApp y Facebook Messenger.

La compañía comenzó a desarrollar su aplicación de mensajería en 2022, con el objetivo de unificar los sistemas de las aplicaciones más populares, como iMessage, Google Message (RCS) y SMS/MMS, en una sola bandeja de entrada. Sin embargo, la aplicación de mensajería cesó su servicio hace tres años para investigar “problemas de seguridad” y finalmente fue eliminada.

Ahora, la plataforma ha vuelto a lanzar Sunbird Messaging para llevar iMessage a los usuarios de Android, con una nueva bandeja de entrada rediseñada que incluye una pestaña ‘Primaria’ para mensajes importantes y una ‘Secundaria’ para información más rutinaria.

A la hora de chatear con usuarios de iPhone, los mensajes aparecerán igualmente con burbujas azules en los iPhones, en lugar de las burbujas verdes que los diferencian como usuarios de Android, ofreciendo “la misma experiencia que esperan los usuarios de iOS” con iMessage.

Además, la ‘app’ asegura que mejora el soporte de Apple para RCS, con mejoras en las reacciones, videos de alta calidad y funciones de grupo. Sunbird pone solución para que el usuario de Android se convierta en “participante completo” de iMessage y sus amigos de iPhone “también obtengan la experiencia que esperan”.

Así lo ha dado a conocer la compañía en un comunicado, donde ha detallado que la nueva ‘app’ contará igualmente con capacidades de inteligencia artificial (IA) que se ejecutarán en el ‘smartphone’ con Sunbird Intelligence, previsto para estar disponible a finales de este año.

Entre las capacidades de esta IA, la compañía ha señalado la función ‘Catch Me Up’, que ofrecerá un resumen de todo lo que se ha hablado en una conversación concreta. El asistente también podrá tomar acciones sencillas, como redactar una respuesta o mover un chat de la pestaña ‘Primaria’ a la ‘Secundaria’.

Continuando con las novedades, Sunbird ha adelantado que también espera llevar las conversaciones de WhatsApp y Facebook Messenger a su bandeja de entrada, hasta ahora no disponibles. Por el momento, está en fase avanzada de desarrollo y se espera que esta integración llegue al tercer trimestre de este año.

SIN PROBLEMAS DE SEGURIDAD

En lo relativo a la seguridad, razón por la que cesó su servicio anteriormente, la plataforma ha asegurado que se ha diseñado para mantener las conversaciones privadas y que los mensajes están cifrados tanto en el dispositivo como cuando están en tránsito con el certificado AES-256.

“Cuando envías un mensaje a un iPhone, el propio cifrado iMessage de Apple lleva ese paso final, exactamente como siempre lo ha hecho”, ha explicado, al tiempo que ha detallado que una firma de seguridad independiente ha probado la aplicación reconstruida y no ha hallado “ninguna vulnerabilidad crítica”.

En cuanto al uso de Apple ID para conectar con iMessage, la compañía asegura que lo destruye una vez se utiliza. “No almacenamos la contraseña y no guardamos un token de autenticación que nos permita iniciar sesión con ellos después”, ha subrayado.

La experiencia de Sunbird estará disponibles para los usuarios que se suscriban por una cuota de 2,99 dólares al mes (alrededor de 2,59 euros al cambio) o por 24,99 dólares al año (21,65 euros al cambio). Aunque hay una prueba gratuita de 14 días.

Como ha subrayado la compañía, más de 181.000 personas se registraron para el acceso anticipado y, ahora, Sunbird Messaging ya está disponible para todos los usuarios en la tienda de aplicaciones Google Play.