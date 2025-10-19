Spotify trabaja en ‘SongDNA’, una nueva función que ayudará a descubrir a los artistas que aparecen en los créditos

Spotify está trabajando en una nueva función denominada ‘SongDNA’ que, a través de los créditos de cada tema o álbum, dará a conocer de forma más sencilla a los letristas, colaboradores, compositores, productores u otros artistas que formen parte del contenido que se esté escuchando.La compañía continúa impulsando formas de conocer nueva música y artistas dentro de la plataforma, en este caso, haciendo especial hincapié en los artistas que están detrás de la composición de cada canción.En este sentido, la nueva función ‘SongDNA’ ayudará a los usuarios a descubrir nuevos artistas que habitualmente no aparecen en el título principal de los álbumes o canciones, mediante una interfaz dinámica, similar a una red, donde se podrá navegar por los créditos y ver cómo conectan estas personas entre sí y con diferentes composiciones.Así lo ha dado a conocer la analista Jane Manchun a través de la red social X, quien ha podido acceder a esta función realizando ingeniería inversa en el código de la aplicación, y ha compartido capturas de pantalla de la función.De esta forma, por ejemplo, si los usuarios hallan un productor que les guste, podrán descubrir más sobre su persona y en qué otras canciones ha participado para la composición, revelando nueva música.Esta función también ha sido compartida por otro analista conocido como Chris Messina, quien ha confirmado esta función en desarrollo a través de Threads, al encontrar referencias a la función en el código de la aplicación.