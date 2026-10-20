Spotify endurece el control del plan Familiar con un nuevo sistema de verificación: escanear un código QR en 7 días

Spotify ha comenzado a implementar un nuevo sistema de verificación para frenar el uso ilegítimo de cuentas compartidas, con el que los usuarios deberán corroborar que pertenecen al núcleo del plan Familiar mediante el escaneo de un código QR en un plazo de siete días y, en caso de no completar el proceso, podrá limitar dicha cuenta durante un año para planes compartidos.

La plataforma de ‘streaming’ dispone de una opción de suscripción de Plan Familiar por 20,99 euros al mes, diseñada para compartir hasta seis cuentas de Spotify Premium independientes, con sus correspondientes ventajas, bajo un único pago mensual. Sin embargo, con el matiz de que todos los miembros deben vivir en el mismo domicilio.

Así, hasta ahora, para corroborar que la persona forma parte del núcleo familiar, Spotify suele solicitar la confirmación de la dirección del domicilio al unirse al plan familiar, pero no lleva a cabo un rastreo de la ubicación.

Ahora, la plataforma pretende ir más allá y endurecer las medidas para controlar el uso compartido del plan familiar, por lo que ha comenzado a introducir un nuevo sistema de verificación mediante códigos QR. Concretamente, como ha explicado Spotify en su página de soporte, podrá solicitar a los miembros del plan familiar que, para continuar utilizando la plataforma, escaneen un código QR que solo podrá mostrar el administrador a través de su perfil en la aplicación.

Así, los miembros podrán escanear el código QR con la cámara de su ‘smartphone’ y deberán estar en el mismo lugar que el administrador para completar el escaneo. Esto se debe a que, como han compartido algunos usuarios en Reddit, que ya han tenido que completar este proceso, el código QR cambia cada pocos segundos.

Por tanto, no es posible intentar métodos como enviar una captura del código QR mediante aplicaciones de mensajería para escanearlo desde la distancia o alguna forma de evasión del estilo.

Con todo, una vez Spotify solicite llevar a cabo este proceso de verificación, los miembros del plan familiar contarán con siete días para completar el escaneo del código QR después de recibir la notificación.

Cabe destacar que, en caso de que el usuario miembro no pueda completar el proceso de verificación en este periodo, Spotify limitará su cuenta para que no pueda unirse a un plan Familiar o Dúo diferente durante 12 meses. En este periodo, el usuario solo podrá optar por alguno de los planes de suscripción individuales.

Con este nuevo método Spotify pretende corroborar de forma más eficaz que los miembros del plan familiar viven en el mismo domicilio y, por tanto, reducir la práctica de cuentas compartidas entre usuarios que no pertenecen a un mismo núcleo familiar.

Se ha de tener en cuenta que para acceder al código QR se deberá entrar en el perfil del administrador en la aplicación. Basta con tocar la foto de perfil y, tras ello, acceder al apartado ‘Tu Premium’ y ‘Administrador’. Asimismo, Spotify también advierte que los usuarios que vayan a participar en el proceso de verificación deberán tener la última versión de la aplicación actualizada.