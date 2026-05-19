Sony celebra 10 años de su serie 1000X con los nuevos auriculares 1000X THE COLLEXION

Sony ha presentado sus nuevos auriculares 1000X THE COLLEXION, que llegan con un diseño renovado elaborado con materiales premium y pensado para ofrecer confort durante largos periodos de escucha, además de asegurar una experiencia de escucha mejorada al incluir por primera vez la tecnología impulsada por inteligencia artificial DSEE Ultimate y un diafragma desarrollado con material de carbono.

Los nuevos auriculares conmemoran el décimo aniversario de esta serie 1000X que, desde su debut con el modelo MDR-1000X lanzado en el año 2016, ha contado con diversas versiones de auriculares pensados para “redefinir la experiencia de escucha personal”, combinando calidad de sonido con funciones como la cancelación de ruido inteligente y un diseño ergonómico.

En el caso de los nuevos 1000X THE COLLEXION, Sony ha apostado por alcanzar “la cumbre del diseño” para la compañía, con unos auriculares fabricados utilizando materiales premium y una “artesanía refinada” para ofrecer una alta comodidad de uso. “Cada detalle se ha perfeccionado cuidadosamente para crear unos auriculares que lucen tan elegantes como se sienten”, ha asegurado la firma.

Concretamente, cuentan con una diadema fabricada en metal, con un acabado mate arenado. Por su parte, las almohadillas están rematadas con una piel sintética “suave” proporcionando un acabado agradable al tacto. Asimismo, su diseño se completa con botones metálicos integrados y aberturas para el micrófono con un diseño “limpio”. Con todo, están disponibles en los colores platino y negro.

La firma ha subrayado igualmente que cada pieza ha sido acabada por expertos artesanos y que, con la idea de garantizar una comodidad duradera, cuentan con una estructura ergonómica que proporciona soporte para un uso prolongado.

Por ejemplo, sus almohadillas tienen un tamaño amplio que se adapta de forma natural a las orejas para optimizar el contacto y la presión, asimismo, la diadema es “ancha y acolchada” para distribuir el peso uniformemente. Todo ello, junto a la piel “suave y elástica”, proporcionan un “aislamiento estable con un ajuste relajado y cómodo”, según la tecnológica.

CALIDAD DE SONIDO MEJORADA

En lo relativo a la experiencia de audio, los nuevos auriculares 1000X THE COLLEXION también han sido ideados con el foco puesto en ofrecer un sonido “espacioso y de amplio rango”, para escuchas “relajadas y envolventes”.

Para ello, están equipados con una unidad de diafragma hecha a medida, compuesta por un “borde suave” y una cúpula de alta rigidez de fabricada en material compuesto de carbono unidireccional. Como resultado, Sony asegura que ofrece una separación más clara entre instrumentos y voces, así como detalles de alta frecuencia más delicados y un paisaje sonoro más “rico y amplio”.

Siguiendo esta línea, de cara a garantizar una experiencia optimizada, la compañía ha colaborado igualmente con ingenieros de masterización galardonados y nominados al premio Grammy, que han trabajado en el desarrollo de estos auriculares para “perfeccionar la afinación” y transmitir a su vez la intención de los artistas.

Continuando con sus características, cabe destacar que los auriculares 1000X THE COLLEXION son los primeros en incorporar la función DSEE Ultimate de Sony, que utiliza inteligencia artificial (IA) desplegada en el ‘edge’ para mejorar la escucha de música digital comprimida en tiempo real, restaurando los detalles perdidos y el rango dinámico para una experiencia más enriquecida.

Por otra parte, estos auriculares también amplían la función 360 Reality Audio Upmix a tres modos distintos, que permiten transformar la música estéreo, el cine y los juegos en experiencias de audio espacial. Esta herramienta, que se controla desde el botón ‘Listening Mode’, se basa en una tecnología que genera paisajes sonoros vívidos y realistas que crean la sensación de estar dentro de la experiencia que se esté escuchando.

Además de todo ello, también cuentan con la tecnología de cancelación de ruido ya conocida entre los auriculares de la serie 1000X. Esto se debe a que están equipados con el sistema Multi-Noise Sensor, que cuenta con 12 micrófonos y el Adaptative NC Optimizer.

Como resultado, los auriculares 1000X THE COLLEXION aseguran cancelación de ruido potente y precisa, con capacidad para adaptarse a cualquier entorno, conservando igualmente experiencias de llamada de calidad y un funcionamiento intuitivo.

Sony ha detallado, por otra parte, que estos auriculares cuentan con un diseño inclusivo que comprende a personas con baja visión o movilidad limitada en las manos. Esto se debe a que incluyen un estuche de transporte de tipo bolsa con cierre magnético para reducir el esfuerzo al abrirlo y transportarlos.

Con todo ello, con una autonomía de hasta 24 horas de batería, los nuevos auriculares 1000X THE COLLEXION estarán disponibles a partir de este mes de mayo por 630 euros.

Junto a los nuevos auriculares 1000X THE COLLEXION, Sony también ha anunciado un nuevo color disponible para los auriculares de la gama WH-1000XM6, que ahora están disponibles en color marrón desierto con un acabado “natural y cálido”. Esta nueva versión en marrón está disponible por 470 euros.