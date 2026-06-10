Snapchat lanza una experiencia de perfil exclusivo para menores de 16 años que restringe la difusión pública de vídeos

Snapchat ha anunciado que los usuarios menores de 16 años ya no podrán publicar vídeos en Spotlight de forma pública, sino que ahora contarán con una nueva experiencia de perfil exclusivo para cuentas de entre 13 y 15 años, donde podrán crear, guardar y compartir Historias y vídeos de Spotlight visibles únicamente para amigos mutuamente aceptados.Lanzada en 2021, Spotlight es una sección dentro de Snapchat diseñada para descubrir y compartir videos cortos verticales (Snaps), reuniendo contenidos destacados en base a los intereses y las preferencias de los usuarios. Así, los vídeos compartidos en este apartado están disponibles de forma pública para que cualquier usuario pueda verlos, a diferencia de otras secciones de la red social donde el contenido es privado para los amigos.Para que los adolescentes pudieran publicar contenido en Spotlight manteniendo su privacidad, Snapchat permitía compartir vídeos a los menores de 16 años sin mencionar su perfil. Esto los protegía de posibles contactos no deseados.Sin embargo, la plataforma ha trasladado su intención de ofrecer un espacio más privado y, por tanto, más seguro para los adolescentes a la hora de compartir contenido, con una nueva experiencia de perfil exclusivo para los usuarios de Snapchat de entre 13 y 15 años.Concretamente, se trata una opción con la que los jóvenes podrán crear, guardar y compartir Historias y vídeos de Spotlight en un perfil exclusivo y visible solo para sus amigos. Con ello, el contenido de este grupo de edad no se distribuirá de forma pública a usuarios que no sean amigos en la plataforma.Así lo ha compartido Snapchat en un comunicado en su blog, donde ha subrayado que el contenido solo estará visible para amigos 'mutuamente aceptados' y ha aclarado que los usuarios de este grupo de edad ya no podrán publicar contenido de Spotlight para personas que no sean sus amigos.De esta forma, la compañía ha asegurado que los usuarios podrán seguir fomentando su creatividad y autoexpresión pero 'en un público de confianza'. Además, para los usuarios menores de 16 años tampoco aparecerán métricas como el contador de favoritos.Siguiendo esta línea, para los adolescentes de entre 16 y 17 años, la compañía también comenzará a ofrecer una 'introducción opcional al intercambio público' de contenido en Spotlight, con medidas de seguridad adicionales como distribución limitada y supervisión parental.Por su parte, para los perfiles mayores de 18 años se continuará ofreciendo un acceso completo a los perfiles públicos y herramientas de distribución más amplias.<b>PROTECCIONES PARA COMPARTIR CONTENIDO SIENDO MENOR</b>Junto a todo ello, Snapchat también ha recordado otras protecciones para compartir contenido enfocadas a usuarios menores de 18 años. Es el caso de configuraciones de seguridad y privacidad predeterminados basados en los 'estándares más rigurosos para adolescentes'.En este marco, la plataforma ha reforzado sus medidas de protección para evitar que los menores reciban solicitudes de amistad de personas que no conocen. De la misma forma, tampoco podrán recibir mensajes de personas que no hayan agregado como amigos o que no estén en sus contactos.En caso de que Snapchat identifique que un adolescente ha aceptado como amigo a un usuario que no conoce, enviará advertencias si empiezan a chatear, en las que recomendará denunciar o bloquear a la persona que lo contacta.La red social ha avanzado igualmente que revisarán el contenido público antes de que pueda recomendarse a una audiencia más amplia. Asimismo, buscarán y eliminarán de forma proactiva las cuentas públicas que puedan intentar comercializar con contenido inapropiado para adolescentes.Finalmente, en el Centro Familiar de Snapchat los padres podrán ver información como la lista de amigos de sus hijos y con quién se han comunicado recientemente, así como establecer restricciones de contenido, compartir la ubicación en familia o desactivar el acceso al ‘chatbot’ My AI.