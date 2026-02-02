Snapchat bloquea 415.000 cuentas de menores de 16 años en Australia

Snapchat bloqueó 415.000 cuentas en virtud de la prohibición de redes sociales para menores de 16 años en Australia, informó la empresa el lunes, pero advirtió que algunos jóvenes podrían estar eludiendo la tecnología de verificación de edad.

La plataforma instó a las autoridades australianas a obligar a las tiendas de aplicaciones a comprobar la edad de los usuarios como una “medida adicional de protección” dentro de esta ofensiva, pionera en el mundo.

Plataformas como Snapchat, Meta, TikTok y YouTube deben impedir que los usuarios menores de edad tengan cuentas en virtud de la legislación que entró en vigor el 10 de diciembre.

Las compañías se exponen a multas de 49,5 millones de dólares australianos (unos 34 millones de dólares estadounidenses) si no toman “medidas razonables” para restringir el uso de las aplicaciones a mayores de 16 años.

El mes pasado, el regulador australiano eSafety informó que los gigantes tecnológicos ya habían bloqueado 4,7 millones de cuentas, logrando unos “resultados significativos”.

A finales de enero, Snapchat afirmó que había bloqueado o desactivado 415.000 cuentas en Australia pertenecientes a menores de 16 años.

“Seguimos bloqueando cuentas a diario”, indicó en un comunicado en línea. Pero la ley presenta “lagunas significativas”, señaló Snapchat, argumentando que la tecnología de verificación de edad solo funciona en un margen de dos a tres años.

“Esto significa que algunos jóvenes menores de 16 podrían eludir las protecciones, quedando potencialmente con menos salvaguardas, mientras que otros mayores de 16 podrían perder el acceso por error”, advirtió.