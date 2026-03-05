Senacyt busca alianzas para impulsar la inteligencia artificial en Panamá durante el Mobile World Congress

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) participó en el Mobile World Congress 2026, realizado en Barcelona, con el objetivo de identificar socios estratégicos que permitan fortalecer la agenda de tecnologías críticas y emergentes de Panamá, particularmente en el desarrollo y despliegue de inteligencia artificial.

El Mobile World Congress es considerado uno de los encuentros globales más influyentes del sector tecnológico, al reunir cada año a líderes de la industria digital, empresas de telecomunicaciones, proveedores de infraestructura tecnológica, compañías de semiconductores, desarrolladores de servicios en la nube, centros de investigación y responsables de políticas públicas.

Durante la misión, la delegación panameña sostuvo reuniones con empresas especializadas en tecnologías habilitadoras de inteligencia artificial, incluyendo compañías que desarrollan infraestructura digital, conectividad avanzada y capacidades computacionales esenciales para aplicaciones basadas en esta tecnología.

La agenda también incluyó encuentros con instituciones científicas y tecnológicas de referencia en la ciudad catalana, como el Barcelona Supercomputing Center, uno de los centros de supercomputación más avanzados de Europa; el Institute for Research in Biomedicine (IRB Barcelona), reconocido por su investigación en biomedicina; y el Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), una alianza que agrupa a varios de los principales centros de investigación de Cataluña.

Asimismo, la delegación sostuvo reuniones con representantes del Gobierno de Cataluña para explorar oportunidades de cooperación estratégica en áreas como inteligencia artificial, supercomputación, ciencia de datos y colaboración científica internacional.

También se realizaron encuentros con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial de España, orientados al intercambio de experiencias sobre políticas públicas para promover una inteligencia artificial inclusiva, ética y centrada en el bienestar social, así como sobre los marcos de gobernanza y las estrategias de adopción desarrolladas por España.

Estas gestiones se desarrollan en paralelo al trabajo que adelanta la Senacyt en la elaboración de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de Panamá, cuya presentación está prevista para este año y que busca orientar el desarrollo, la adopción y la gobernanza responsable de esta tecnología en el país.

“Desde la Senacyt estamos trabajando activamente para construir las alianzas internacionales que Panamá necesita para insertarse de manera competitiva en un mundo que está siendo transformado por la inteligencia artificial”, señaló Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.