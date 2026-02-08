Roblox quiere sacar valor de los juegadores adultos priorizando los géneros más monetizables

La base de jugadores de Roblox es muy joven, como han revelado los datos de su sistema de verificación de edad, y para crecer entre los jugadores adultos, la compañía pretende impulsar los género con mayor capacidad de monetización, como ‘shooters’ y carreras.

En la carta para accionistas con motivo de los resultados del último trimestre de su año fiscal 2025, Roblox reconoce que “se creó inicialmente para atender al grupo demográfico más joven”, y en la actualidad se han convertido en “la plataforma de juegos dedicada más grande para usuarios de 13 años y menores de 13 años”.

Esta afirmado se desprende del sistema de verificación de edad, que la compañía lanzó en diciembre con en un número limitado de países y de manera global en enero. “Como era de esperar, los datos verificados por edad revelan una base de usuarios más joven que los datos autoinformados”.

El 45 por ciento de los usuarios diarios de todo el mundo verificó su edad a fecha de 31 de enero. De ellos, el 35 por ciento son menores de 13 años, el 38 por ciento tiene entre 13 y 17 años, y el 27 por ciento más de 18 años.

Este sistema de verificación emplea un método de estimación facial que separa a los usuarios en grupos de edades similares para chatear, a excepción de hermanos u otras conexiones de confianza. Roblox ha confirmado que en los próximos meses introducirá la estimación continua de la edad, que utiliza señales adicionales, como patrones de juego, gráficos sociales y actividad económica para estimar las edades de los usuarios.

Ante estas cifras, el objetivo que se ha propuesto es sacar valor de los usuarios adultos. Para ello, asegura que están “optimizando la plataforma para facilitar la creación de juegos que se expandan a nuevos géneros, utilicen diferentes mecánicas de juego y tengan una apariencia diferente a los juegos clásicos de Roblox”.

Como parte de esta estrategia, priorizará los géneros con mayor capacidad de monetización, como los ‘shooters’, RPG y deportes y carreras. “Nuestra hoja de ruta tecnológica está fuertemente orientada a desarrollar la funcionalidad clave necesaria para admitir estos géneros de alta fidelidad y, al mismo tiempo, aprovechar las capacidades únicas de la plataforma Roblox para escalar desde dispositivos móviles de gama baja hasta consolas y PC de alto rendimiento”, ha apuntado la compañía.