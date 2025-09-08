Roblox anuncia clips de vídeos cortos con Roblox Moments y nuevas funciones de IA para creadores

Roblox ha anunciado nuevos clips de vídeo cortos para mostrar momentos concretos de juego de la mano de Roblox Moments, además de nuevas capacidades de Inteligencia Artificial (IA) para generar objetos 4D funcionales, nuevas herramientas lingüísticas y un aumento en la tasa del Programa de Intercambio de Desarrolladores (DevEx), que ganarán un 8,5 por ciento más.

En el marco de su conferencia de desarrolladores RDC 2025, la compañía ha dado a conocer sus últimas innovaciones, relacionadas con nuevas herramientas de creación con IA y otros avances de soporte pensados para avanzar hacia su objetivo de “captar el 10 por ciento de todos los ingresos por contenido de juegos”.

Concretamente, durante el evento Roblox ha destacado su crecimiento, recordando que dispone de más de 111,8 millones de usuarios activos diarios a nivel global y de más de 390.000 millones de visitas a experiencias. Asimismo, los usuarios exploran más de 21 experiencias distintas de media por mes.

Teniendo esto en cuenta, para continuar ofreciendo dichas experiencias de forma más rápida, la compañía ha compartido innovaciones en su motor, que ahora soportará hasta 100.000 usuarios simultáneos por servidor, con “fotorrealismo, latencia imperceptible y conectividad global entre usuarios que hablan distintos idiomas”, tal y como lo ha compartido en un comunicado en su blog.

La plataforma de juego también ha trasladado que, de la mano de herramientas de IA y un asistente más potente, pretenden ofrecer las capacidades necesarias tanto a pequeños estudios como a desarrolladores individuales, de cara a que puedan “exponer nuevas dinámicas de juego”.

Una de estas herramientas de IA es una nueva función con la que podrán generar objetos 4D totalmente funcionales, por el momento, relacionados con vehículos y armas. Así, bastará con utilizar un ‘prompt’ describiendo el objeto en cuestión para que la IA genere, por ejemplo, un coche interactivo y manejable con las características mencionadas, además de personalizarlo añadiendo puertas o ruedas giratorias.

Siguiendo esta línea, también se fomentará la comunicación natural en múltiples idiomas, con un conjunto de herramientas en forma de API de Texto a Voz y de Voz a Texto, que permiten agregar narraciones, diálogos o mecánicas a las creaciones, basadas en comandos de voz.

De esta manera, se podrá permitir que los jugadores utilicen indicaciones de voz para jugar. Tal y como ha ejemplificado Roblox, al decir ‘¡Fuego!’ se podrá disparar un cañón en el juego. Además, al juntar estas funciones con la API de generación de texto, se permite que los personajes NPC mantengan conversaciones dinámicas con los jugadores.

Además de todo ello, Roblox ha lanzado la traducción en tiempo real del chat de voz, que traducirá las conversaciones del inglés, español, francés y alemán, para conectar más fácilmente con los usuarios que hablen otros idiomas.