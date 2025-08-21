Realme presentará una batería para móvil de alta densidad

Realme ha anunciado una batería de alta densidad con más de 10.000 mAh de capacidad que presentará el 27 de agosto en el marco de la celebración de su séptimo aniversario, junto a una segunda tecnología que ha calificado de “revolucionaria”.

La nueva batería para ‘smartphone’ de realme utiliza tecnología de ánodo de silicio cien por cien completo, un avance que alcanza una densidad energética de 1.200 Wh/L. Esta innovación supone un avance significativo en el equilibrio entre capacidad y diseño delgado, como ha apuntado en una nota de prensa.

Con una capacidad de más de 10.000 mAh, esta batería busca satisfacer las necesidades de los usuarios más exigentes, ya sea en largas sesiones de juego, jornadas completas de creación de contenido o viajes prolongados.

No es la primera vez que realme destaca su innovación en baterías. En 2024, presentó el sistema de carga SuperSonic de 320 W, que carga una batería de 4.420 mAh al cien por cien en 4 minutos y 30 segundos.

A principios de este año, la marca presentó la primera combinación del mundo de una batería de 7.000 mAh y una carga de 120 W con el realme GT 7. Y hace apenas tres meses lanzó un prototipo con batería de 10.000 mAh y una densidad de 887 Wh/L.

La nueva batería se presentará el 27 de agosto en el realme Fan Fest 828, el evento con el que la compañía celebrará su séptimo aniversario, y que acogerá la presentación de una segunda tecnología “revolucionaria”.