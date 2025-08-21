Qualcomm presenta los chips que introducen la comunicación por satélite en los ‘wearables’

Qualcomm ha anunciado los chips Snapdragon W5+ y W5 de segunda generación, que incorporan la compatibilidad con satélites para la comunicación mediante mensajes en caso de emergencia.

Snapdragon W5+ Gen 2 y W5 Gen 2 son dos chips de 4nm diseñados para dispositivos ponibles (‘wearables’), en los que amplían las capacidades de comunicación y mejoran la tecnología de seguimiento de la ubicación.

Con ellos, Qualcomm introduce la comunicación por satélite en los ‘wearables’, con el soporte para las redes no terrestres de banda estrecha (NB-NTN), para que los usuarios puedan enviar y recibir mensajes de emergencia cuando se encuentran fuera de las áreas de cobertura móvil y WiFi.

La tecnología de aprendizaje automático Location Machine Learning 3.0 mejora la precisión del GPS hasta un 50 por ciento, lo que ayuda a aumentar la precisión en entornos urbanos densos o cañones profundos, como explican desde la compañía en una nota de prensa.

La interfaz de control frontal de RF (RFFE) optimizada ofrece una reducción del tamaño de hasta un 20 por ciento y un menor consumo de energía, para que los fabricantes puedan desarrollar dispositivos ‘wearables’ más pequeños y eficientes.

El chip Snapdragon W5 Gen 2 estará integrado en el Pixel Watch 4, que Google ha presentado este miércoles.