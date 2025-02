Promueven el uso seguro de internet para proteger a niños y adolescentes

En un mundo cada vez más digitalizado, la conectividad es clave, pero también representa riesgos para niños y adolescentes, el acceso temprano a internet les ofrece oportunidades educativas y de entretenimiento, pero los expone a amenazas como el ciberacoso, la vulneración de su privacidad y la ciberdelincuencia, destacan desde la empresa Soluciones Seguras.

Eli Faskha, CEO de Soluciones Seguras, advirtió que muchos padres y encargados no tienen visibilidad sobre las actividades en línea de los menores ni conocen los riesgos digitales. “A menudo, por falta de tiempo o desconocimiento, padres y encargados no tienen visibilidad sobre las actividades en línea de los menores ni son conscientes de los riesgos a los que están expuestos. Por ello, es crucial entender las amenazas digitales y proporcionar las herramientas y educación necesarias para una navegación segura. Además, es importante considerar que, en muchos casos, los dispositivos son compartidos, lo que puede comprometer la seguridad de los datos y la información sensible de toda la familia”, señaló.

En el marco del Día Internacional de la Internet Segura, la empresa destacó los principales riesgos en línea para los menores, entre ellos el ciberacoso, el grooming, el robo de datos personales y el acceso a contenido inapropiado.

Asimismo, Faskha advirtió sobre el uso excesivo de pantallas, que puede afectar la salud mental y el rendimiento escolar.

Para minimizar estos riesgos, los conocedores del tema recomiendan el uso de herramientas de control parental, enseñar a los menores sobre privacidad en redes sociales, configurar contraseñas seguras, evitar compras en línea accidentales y fomentar una cultura de ciberseguridad desde edades tempranas, concluyó el especialista.