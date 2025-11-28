Panamá obtiene premio en Olimpiada Mundial de Robótica en Singapur

Panamá se alzó con el prestigioso premio “Future Innovator Team Spirit Award”, en la categoría Elementary con el equipo Asimov Juliet, del colegio Visión del Saber, así lo informó la Fundación Nacional para el Desarrollo de Educación, Tecnología, Artes y Matemáticas (FUNDESTEAM).

De FUNDESTEAM explicaron que el galardón, que celebra el espíritu innovador y creativo en proyectos robóticos, fue otorgado al equipo Asimov Juliet, del colegio Visión del Saber. Este grupo de estudiantes, con edades entre 8 y 12 años, está integrado por Ana Jiménez, Zoe Murillo y Abdielys Batista, bajo la guía de su entrenadora Lía Victoria Narváez.

Manifestaron que este reconocimiento especial de la WRO subraya el esfuerzo colaborativo y la originalidad del proyecto presentado, poniendo en alto el nombre de Panamá a nivel global y destacando el valor del trabajo en equipo.

El desempeño general de los equipos panameños fue sobresaliente en las diversas categorías. En la sección de Futuros Innovadores, se lograron posicionamientos notables, con medallas incluidas: el equipo “Asimov Julliet” (Visión del Saber) alcanzó la posición 13 de 31 en Elementary, obteniendo medalla de bronce. En la categoría Junior, el equipo “Xplorbot” (The Oxford School) se colocó en la posición 15 de 58, ganando una merecida medalla de plata. Además, el equipo “Royal Lions” (Colegio Real de Panamá) cerró con una medalla de bronce en la categoría Senior.

Más allá de los premios en innovación, Panamá mostró solidez en las competencias de Misiones Robóticas. En la categoría Senior, el equipo “Asimov Tango” (Visión del Saber) logró una impresionante posición 26 de 95 equipos.

En Junior, el equipo “Eco Rover” (Panamá Cristian Academy) se ubicó en la posición 39 de 112, mientras que “Asimov Echo” (Visión del Saber) alcanzó la posición 36 de 96 en la categoría Elementary. Incluso en Futuros Ingenieros, el equipo “VizDrive” (Instituto Sun Yat Sen) se posicionó en el lugar 20 de 64, demostrando la amplitud del talento nacional en las áreas STEAM.

Neyda Domínguez, directora ejecutiva de FUNDESTEAM, destacó la labor de la delegación, asegurando que los estudiantes hicieron un “excelente trabajo en equipo, dejando el país muy en alto”.

Domínguez enfatizó el significado del reconocimiento global, señalando que “El premio Team Spirit Award, es un merecido reconocimiento de la World Robot Olympiad para Panamá por su crecimiento en el desarrollo de la robótica educativa y la educación Steam”. Este logro, añadió, “nos inspira a seguir trabajando y aportando a la educación de nuestro país”.

Domínguez agradeció el apoyo fundamental del Ministerio de Educación (MEDUCA) y la hospitalidad brindada por el gobierno nacional a través del Embajador de Panamá en Singapur, Sebastián Berton, quien acompañó a la delegación durante su estadía. Con la misión cumplida y el prestigio en alto, los jóvenes talentos panameños regresarán al país este sábado, 29 de noviembre, alrededor de las siete de la noche, aterrizando en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde se espera una cálida bienvenida para los campeones de la innovación.