Overwatch 2 cambia las reglas de juego con el soporte oficial para usar ratón y teclado con videoconsola

Blizzard ha anunciado nuevas reglas de juego en Overwatch 2 ahora que los usuarios de videoconsola pueden legítimamente utilizar ratón y teclado, con el objetivo de equilibrar las partidas y mantener la integridad competitiva.

Desde el lanzamiento de Overwatch 2 en octubre de 2022, el equipo de seguridad de Blizzard, Defense Matrix, ha prohibido más de un millón de cuentas de usuario debido a las trampas, cifra que podría aumentar con las nuevas medidas que ha implementado la compañía de videojuegos.

La temporada 18 de Overwatch 2 ha introducido la posibilidad de jugar con teclado y ratón desde una videoconsola, una novedad que, para igualar las condiciones y mantener la integridad competitiva, ha llevado a la creación de dos grupos competitivos: uno de PC y otro de consola.

Un grupo reunirá a los jugadores de teclado y ratón, tanto en consola como en PC, mientras que el otro acogerá a los jugadores que utilizan ‘joystick’, como explica Blizzard en el blog oficial del Overwatch.

Esta división afecta a todos los modos de juego, de tal forma que los rangos y calificaciones que se obtengan en el grupo de consola no se transferirán al de PC, y viceversa.

El cambio al grupo correspondiente es manual desde la configuración y para evitar trampas, por ejemplo, que un jugador decida utilizar ratón y teclado y no cambie al grupo de PC, el sistema bloqueará las entradas en la partida, impidiendo que se puedan realizar acciones.

Para compensar a los jugadores de consola, Blizzard ha anunciado que la asistencia de puntería no está disponible en el grupo competitivo de ratón y teclado, y que en una futura actualización se incorporarán mejoras en la asistencia de puntería y en la experiencia en tercera persona en Estadio.

Blizzard asegura que estarán atentos a las trampas que puedan derivar de la introducción del ratón y el teclado en consola. Por ello, advierte de que no se permitirá el uso de periféricos de terceros no aprobados para obtener ventajas y utilizarán una nueva tecnología para detectar a los infractores.

Ello se refuerza con la suspensión de la cuenta en el caso de los usuarios infractores que sigan usando dispositivos y periféricos no aprobados en el grupo de mando de consola.

Asimismo, el sistema de moderación de texto en tiempo real también recibirá una mejora para ayudar a mantener la seguridad durante las conversaciones. De esta forma, cuando detecte contenido dañino u ofensivo, ocultará el mensaje entero.