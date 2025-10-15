OPPO apuesta por la fluidez, las funciones inteligentes y la conectividad con ColorOS 16

La versión más reciente el sistema operativo móvil de OPPO, ColorOS 16, debutará junto con la próxima serie Find X9 para mejorar la experiencia de usuario con una mayor fluidez, nuevas funciones inteligentes y mejor conectividad.

ColorOS 16 está diseñado para ofrecer una capacidad de respuesta de primer nivel y funciones revolucionarias de integración multiplataforma para usuarios de OPPO en todo el mundo.

Con él, O+ Connect es compatible tanto con Mac como con Windows, lo que permite a los usuarios gestionar archivos del teléfono desde su ordenador o controlar remotamente el ordenador desde el teléfono.

La función de ‘Screen Mirroring’ permite proyectar hasta cinco aplicaciones desde el teléfono y controlarlas con ratón y teclado, especialmente útil en reuniones, por ejemplo, donde no es tan accesible usar el teléfono, como explica la compañía en una nota de prensa.

Ofrece, además, una experiencia de uso fluida, impulsada por dos tecnologías: el All-New Luminous Rendering Engine y el All-New Trinity Engine. En primero controla todos los componentes visuales y los procesa en paralelo, eliminando saltos entre animaciones.

Por su parte, All-New Trinity Engine se dirige a escenarios de alta exigencia como juegos intensivos y o multitarea, ya que combina mejoras a nivel de chip con asignación inteligente de recursos, para ofrecer una velocidad sostenida y eficiencia energética.

Ello se traduce en la nueva experiencia Seamless Animation, que hace que cada interacción sea instantánea y esté conectada en todo el sistema operativo. Más allá de la serie insignia, ColorOS 16 también proporciona un rendimiento superior a dispositivos de gama de entrada a través de ‘Project Breeze0, una iniciativa de optimización dedicada que asegura una experiencia fluida y más receptiva incluso en ‘hardware’ con especificaciones más modestas.

En lo que respecta al diseño, OPPO se ha inspirado en la interacción de la luz y la sombra en escenarios naturales, para crear una interfaz más limpia e intuitiva. ColorOS 16 permite establecer un Motion Photos o vídeos como fondo de pantalla y habilita la pantalla siempre encendida (AOD) a pantalla completa.

Con Flux Home Screen, los usuarios pueden cambiar el tamaño de carpetas e iconos, un diseño que se adapta dinámicamente, acompañado de animaciones fluidas impulsadas por el All-New Luminous Rendering Engine.

ColorOS 16 también añade AI Portrait Glow a su conjunto de soluciones de edición fotográfica. Esta función mejora los retratos tomados en condiciones de poca luz, optimizando el tono de piel y equilibrando la luz con un solo toque.

El editor de vídeo integrado ha sido mejorado con Master Cut, que ofrece control de velocidad, integración de música, recorte, texto, filtros y ajustes manuales de contraste, brillo y saturación.

ColorOS debutará con la nueva serie insignia Find X9, cuyo lanzamiento a nivel global ya prepara OPPO.