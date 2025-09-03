Opera lleva la gestión de pestañas a su navegador móvil para iOS

Opera ha introducido un sistema de gestión de pestañas en su navegador móvil para iOS con el que pretende ayudar a los usuarios a tener una navegación más organizada.

El exceso de pestañas en el navegador es para algunas personas un quebradero de cabeza, sobre todo para aquellas a las que les obsesiona el orden, ya que es una situación difícil de controlar.

En el móvil o la tableta, con la pantalla más pequeña, ese desorden se nota más y por eso Operan ha decidido llevar al navegador móvil Opera One “la potencia de la organización de pestañas propia de escritorio”, como asegura en una nota de prensa.

Esta novedad, dirigida a Opera One para iOS, permite organizar las pestañas en función de dos vistas: cuadrícula, con previsualización, o lista, más compacta. También reunir las pestañas en grupos personalizables, que pueden distinguirse con un nombre y un color.

La galería de pestañas, además, se ha rediseñado para facilitar el movimiento entre pestañas normales, pestañas privadas y pestañas sincronizadas, y dispone de un nuevo icono de búsqueda para localizar una pestaña en concreto utilizando una palabra clave o una url.