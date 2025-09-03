Opera lleva la gestión de pestañas a su navegador móvil para iOS

Opera ha introducido un sistema de gestión de pestañas en su navegador móvil para iOS con el que pretende ayudar a los usuarios a tener una navegación más organizada.El exceso de pestañas en el navegador es para algunas personas un quebradero de cabeza, sobre todo para aquellas a las que les obsesiona el orden, ya que es una situación difícil de controlar. En el móvil o la tableta, con la pantalla más pequeña, ese desorden se nota más y por eso Operan ha decidido llevar al navegador móvil Opera One 'la potencia de la organización de pestañas propia de escritorio', como asegura en una nota de prensa.Esta novedad, dirigida a Opera One para iOS, permite organizar las pestañas en función de dos vistas: cuadrícula, con previsualización, o lista, más compacta. También reunir las pestañas en grupos personalizables, que pueden distinguirse con un nombre y un color.La galería de pestañas, además, se ha rediseñado para facilitar el movimiento entre pestañas normales, pestañas privadas y pestañas sincronizadas, y dispone de un nuevo icono de búsqueda para localizar una pestaña en concreto utilizando una palabra clave o una url.