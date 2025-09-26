OpenAI presenta ChatGPT Pulse

OpenAI ha presentado ChatGPT Pulse una nueva experiencia de resumen de actualizaciones personalizadas que, cada mañana, muestra proactivamente, en forma de tarjetas temáticas, la información más relevante para los usuarios sobre cuestiones de su interés que se hayan tratado en los chats o aplicaciones conectadas.

La compañía liderada por Sam Altman pretende ir un paso más allá y ofrecer sus servicios de IA para, además de responder cualquier solicitud a través de su asistente, anticiparse a las necesidades de los usuarios ofreciendo información que pueda ser de su interés cada mañana.

En este sentido, OpenAI ha presentado su nueva experiencia en vista previa ChatGPT Pulse, que se basa en un conjunto de tarjetas visuales temáticas que los usuarios pueden explorar rápidamente desde su ‘smartphone’ para mantenerse informados con actualizaciones de su interés.

Tal y como ha explicado la tecnológica en un comunicado, para elaborar estas actualizaciones personalizadas, el asistente investiga de forma proactiva los chats, comentarios y aplicaciones conectadas con ChatGPT, como puede ser el calendario o el email, para ofrecer contexto adicional y obtener sugerencias más relevantes.

Además, cuando se conecta con un calendario, ChatGPT puede crear un ejemplo de agenda de reunión, recordar que se debe comprar un regalo de cumpleaños o mostrar recomendaciones de restaurantes para un próximo viaje. Todo ello de forma automática.

De esta forma, cada noche, ChatGPT sintetiza la información de la memoria de la aplicación y de las aplicaciones conectadas para descubrir qué es lo más relevante para el usuario. Al día siguiente, ofrece las actualizaciones personalizadas materializadas en un formato de tarjeta dinámica que se puede explorar rápidamente o abrir para obtener más detalles.

Se ha de tener en cuenta que los usuarios pueden seleccionar ciertos temas de su interés, indicándole a ChatGPT qué es útil y qué no de entre sus conversaciones o aplicaciones. Asimismo, los temas que se muestran en Pulse pasan por controles de seguridad para evitar mostrar contenido dañino.

Igualmente, también se puede solicitar que el asistente investigue cuestiones concretas para verlas en futuras tarjetas de Pulse, por ejemplo, un resumen de los eventos locales los viernes, consejos para aprender una nueva habilidad o actualidad informativa un deporte. “Con el tiempo, tus sugerencias harán que Pulse sea más personal y útil”, ha detallado la compañía.

Además de todo ello, se ha de tener en cuenta que cada actualización estará disponible únicamente para ese día. Solo se guardará si se almacena como un chat o se hace una pregunta de seguimiento, lo que la añadirá al historial de conversaciones. Así, los usuarios pueden guardar la actualización para visualizarla más adelante.

Con todo, OpenAI ha aclarado que ChatGPT Pulse se ha presentado en formato de vista previa para usuarios suscritos a la versión Pro en dispositivos móviles, de cara a continuar mejorando sus capacidades antes de lanzarla ampliamente a los usuarios Plus.