Tecnología

OpenAI lanza una nueva suscripción económica que mejora el límite de uso y la memoria del plan gratuito

La página web de ChatGPt en una tableta.
Europa Press
19 de agosto de 2025

OpenAI ha lanzado un nuevo plan de suscripción de ChatGPT más económico que da acceso a las funciones más populares del ‘chatbot’, así como a límites de uso más altos y una memoria más extensa respecto de la suscripción gratuita.

ChatGPT Go es una suscripción económica que amplía lo que ya se ofrece en la suscripción gratuita y amplía los límites de uso tanto del chat como de las herramientas que se incluyen en el ‘chatbot’.

Ofrece acceso extendido al modelo más reciente y avanzado de la compañía, GPT-5, así como la herramienta de generación de imágenes, a la carga de archivos y al análisis de datos avanzados.

Amplía también la memoria, para que el ‘chatbot’ dé respuestas más personalizadas en las conversaciones con una ventana de contexto más grande, y da acceso a proyectos, tareas y a los ‘chatbots’ personalizados conocidos como GPT.

ChatGPT Go se ha lanzado inicialmente en India, aunque OpenAI está trabajando para expandirlo a otros países y regiones, como indica en la página de Ayuda. Allí tiene un coste de 300 rupias al mes ( algo menos de 3 euros al cambio).

