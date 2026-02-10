OpenAI comenzó a probar la publicidad en ChatGPT en EEUU

ChatGPT, el modelo conversacional de inteligencia artificial (IA) más utilizado del mundo, empezó el lunes una fase de prueba para integrar publicidad, indicó la empresa estadounidense OpenAI en su blog, una novedad que debería generar nuevos ingresos en una industria muy costosa.

“Hoy comenzamos a probar anuncios en ChatGPT en Estados Unidos. La prueba se dirigirá a usuarios adultos con una suscripción Free o Go”, es decir, la versión gratuita y la suscripción más económica, precisó OpenAI.

La empresa señaló que los usuarios que no deseen ver publicidad podrán desactivarla, pero sus interacciones con ChatGPT se verán limitadas a “un número reducido de mensajes gratuitos diarios”.

Este paso se concreta luego del anuncio realizado a mediados de enero por OpenAI sobre la llegada de la publicidad para sus usuarios estadounidenses.

Esta decisión fue blanco de burla por parte de su rival Anthropic durante la Super Bowl del domingo. La empresa creadora del agente conversacional Claude emitió durante el partido de fútbol americano un anuncio en el que un hombre pide consejos a una herramienta conversacional y recibe respuestas serias, hasta que estas se ven interrumpidas por la publicidad de un sitio ficticio de citas.

El director de OpenAI, Sam Altman consideró el anuncio “divertido” pero “claramente deshonesto”.

En su comunicado difundido el lunes, la empresa aseguró que los “anuncios no influyen en las respuestas proporcionadas por ChatGPT”.

También precisó que esta evolución contribuiría a “financiar” la infraestructura y las inversiones necesarias para su modelo de IA.

Con solo una fracción de sus miles de millones de usuarios suscritos, OpenAI está bajo presión para generar nuevos ingresos.

Si bien su valoración ha subido hasta 500.000 millones de dólares en fondos privados desde 2022, y se ha mencionado incluso una salida a Bolsa por un billón de dólares, el grupo genera gastos colosales que queman sus recursos a gran velocidad por la potencia informática que se necesita para hacer funcionar la IA.

Con este paso, OpenAI alinea su modelo con el de los gigantes Google y Meta, cuya fortaleza se basa ante todo en la publicidad vinculada a sus servicios gratuitos.