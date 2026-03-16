Nvidia lanza plataforma de agentes de IA impulsada por la fiebre de OpenClaw

Impulsada por el entusiasmo mundial alrededor de OpenClaw, el gigante de los chips Nvidia lanzó este lunes su propia plataforma para introducir en el mundo corporativo agentes de inteligencia artificial (IA) capaces de gestionar de correos electrónicos o programar aplicaciones, pero con la promesa de una herramienta más segura.

OpenClaw es un sistema de gestión de la IA muy popular en Silicon Valley y entre usuarios expertos en tecnología por sus capacidades en el mundo de la informática, pero genera preocupaciones de ciberseguridad.

A diferencia de ChatGPT u otros chatbots que simplemente responden preguntas, los agentes de IA llamados ‘claws’ actúan de forma independiente, las 24 horas del día, y hasta se les puede pedir que creen aplicaciones o programas desde cero.

Numerosas grandes compañías en todo el mundo han prohibido agentes AI de OpenClaw, temiendo que empleados puedan alterar sus sistemas informáticos o abrir brechas a piratas informáticos, incluso China vetó su uso en empresas estatales

Nvidia, sin embargo, confía en poder disipar esos temores con su propia suite de software de modelos de código abierto llamda NVIDIA Agent Toolkit, que presentó el lunes.

“Este es el momento que la industria estaba esperando: el comienzo de un nuevo renacimiento del software”, dijo en un comunicado Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia.

La suite está diseñada para dotar a estos agentes de IA, apodados “claws” (pinzas), de controles de seguridad y protección de la privacidad.

La plataforma incluye en particular NVIDIA OpenShell, un entorno de uso seguro, con el fin de hacerlos más fiables para su despliegue en las empresas.

Con su solución, Nvidia busca transformar estas inquietudes en una ventaja competitiva. Y reforzarse en el ámbito del software justo cuando sus grandes clientes —Google, Meta o Amazon— reducen su dependencia de Nvidia gracias a los avances de sus propios chips.

Gigantes como Adobe, Atlassian, Cisco, CrowdStrike, SAP, Salesforce, Siemens, ServiceNow y una decena más de desarrolladores de software han anunciado que están construyendo sobre la nueva plataforma.