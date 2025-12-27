No todo son consolas y videojuegos: productos 'gaming' que no son para jugar pero que se integran en los hogares

Más allá de las videoconsolas, los juegos y los dispositivos periféricos que acompañan las experiencias 'gaming', las compañías de videojuegos como Xbox y Nintendo también forman parte del día a día de los usuarios con otros productos que no tienen nada que ver con jugar, sino que se integran en la cotidianidad de los hogares ya sea para enfriar refrescos o para despertar cada mañana.

Estas opciones ofertadas por empresas del sector 'gaming' no son para jugar ni forman parte del 'merchandising' más conocido, al puro estilo de camisetas o figuras de los personajes favoritos de videojuegos, sino que son dispositivos que se pueden usar de forma cotidiana y que, además de curiosos, resultan realmente útiles.

Comenzando por el momento de despertarse, Nintendo ha querido poner su granito de arena para empezar el día con buen pie gracias a su despertador interactivo Nintendo Sound Clock: Alarmo, que da los buenos días con sonidos y música de videojuegos como Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 3 o Ring Fit Adventure.

Este despertador no es como cualquiera, ya que integra un sensor capaz de reaccionar a los movimientos de los usuarios e interpreta los gestos para saber si tiene que posponer la alarma o detenerla. Por ejemplo, si detecta que los usuarios salen de la cama, la alarma se suspende automáticamente, pero si se estiran o se giran sin salir, continúa reproduciéndola.

Además, este sensor también ofrece otras opciones como registrar los movimientos durante el periodo de descanso para llevar un seguimiento de los hábitos de sueño.

Igualmente, la experiencia personalizada se completa como un modo de alarma enérgico que intensifica el sonido gradualmente a medida que los usuarios permanecen más tiempo en la cama o una opción de sonidos plácidos para ayudar a conciliar el sueño. Igualmente, también permite configurar un sonido de buenas noches para que los usuarios tengan en cuenta que es el momento de descansar.

Todo ello está recogido en un despertador con un diseño redondo y el característico color rojo de la compañía, con un botón blanco de gran tamaño en la parte superior y una pantalla a color que muestra, además de la hora en distintos estilos, los personajes de juegos e imágenes preferidos durante el día.