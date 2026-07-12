Netflix plantea agregar canales en directo para emitir programas y películas específicas

Netflix está trabajando en una opción de canales en directo para emitir programas y películas de géneros determinados de forma continua, de cara a aumentar la participación de los usuarios en la plataforma, además de estar explorando incluir otros servicios de ‘streaming’ por suscripción.

La plataforma de ‘streaming’ continúa buscando opciones para mejorar la experiencia de los usuarios, con la introducción de nuevas formas de contenido como los recién anunciados vídeos procedentes de internet sobre viajes, gastronomía, moda, famosos, decoración y bienestar, que tendrán una duración de entre 3 y 20 minutos y aparecerán en la plataforma a partir del 3 de agosto para algunas regiones.

Junto a ello, Netflix también está planteando agregar nuevos canales en directo, para emitir programas, capítulos de series o películas de géneros o contenidos determinados de forma continuada, a modo similar a los canales de la televisión actual.

Esta opción se ha barajado internamente entre los directivos de la empresa, como forma de intentar aumentar la participación de los usuarios suscritos en la plataforma, como ha podido conocer The Wall Street Journal en base a declaraciones de fuentes cercanas a la compañía, que ha registrado un descenso en el interés los espectadores por las segundas temporadas de las series, según un reciente informe de Bloomberg.

Además, la plataforma también está pensando en incluir otros servicios de ‘streaming’ dentro de la oferta de sus suscripciones, como puede ser contenido de servicios de NBCUniversal. De esta manera, los usuarios podrán acceder a otro tipo de contenido externo a Netflix directamente en la misma plataforma, algo que ya ofrecen otros servicios de ‘streaming’ como Prime Video.