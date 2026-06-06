Netflix estrenará el juego FIFA World Cup: Launch Edition el 11 de junio

La FIFA y Netflix han anunciado el lanzamiento de FIFA World Cup: Launch Edition para el 11 de junio en la plataforma de ‘streaming’, como una novedosa experiencia de fútbol digital en el telvisor con el móvil como mando.

FIFA World Cup: Launch Edition es el fruto de la búsqueda de un camino propio por parte de la FIFA para lanzar videojuegos de fútbol que atraigan a la masa de aficionados que siguen las diversas competiciones, como la que arrancará la semana que viene en Estados Unidos, como país organizador de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El nuevo juego, que se podrá descargar el próximo 11 de junio a través de la suscripción de Netflix, se ha diseñado para “plasmar la emoción, intensidad y atractivo universal de la mayor competición de un solo deporte del planeta”, según señala la FIFA en el comunicado oficial de su web.

“Brinda a los aficionados una experiencia de simulación ágil e intuitiva, apta para jugadores de todos los niveles, que les permitirá saltar al campo virtual y escribir su propia historia mundialista”, afirma la FIFA desde su web.

FIFA World Cup: Launch Edition cuenta con las 48 selecciones que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026, con los 16 estadios en los que transcurrirán los partidos y con los 1.248 jugadores que formarán parte de los próximos eventos que serán seguidos por millones de personas en todo el mundo.

La experiencia se basa en usar el móvil como un mando de control y el televisor como el terreno donde se disputará el partido. Se accede al juego al escanear un código QR. Es un videojuego en el que no hace falta ser un experto para entrar directamente en partidas en las que pueden disfrutar hasta cuatro jugadores de forma simultánea.

En la primera entrega del juego de fútbol para la Copa Mundial, se ha puesto el foco en la jugabilidad inmediata y de fácil acceso, aunque recibirá actualizaciones que, entre otras cosas, añadirán nuevas funciones y más capas de profundidad para elevar la experiencia de los partidos de fútbol a través de Netflix.

Este lanzamiento no tiene detrás a Electronic Arts, conocida por sus juegos de FIFA, y es el resultado de la ruptura que hubo entre ambas compañías para dejar paso a la saga de EA que pasó a llamarse EA Sports FC.