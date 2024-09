Netflix dejará de ofrecer soporte para iPhone con sistema operativo inferior a iOS 17 y algunos iPads antiguos

La empresa ha comenzado a notificar a sus usuarios que dejará de brindar soporte para su aplicación en iPhones con sistemas operativos inferiores a iOS 17 y en algunos iPads antiguos. Esto significa que dichos dispositivos dejarán de recibir actualizaciones y perderán el acceso a los contenidos de la plataforma, incluidos películas, series y juegos.

Este cambio se suma a la decisión de la compañía de contenido en streaming de descontinuar su servicio en productos antiguos de Apple, como los Apple TV de segunda y tercera generación, los cuales dejaron de ser compatibles con la aplicación de Netflix a partir del 31 de julio de este año.

La actualización más reciente de la aplicación ha dado lugar a este cambio. Usuarios de iPhones con iOS 16 han informado, según el medio 9to5Mac, que al abrir la aplicación se muestra una notificación que informa sobre la necesidad de actualizar a iOS 17 o una versión posterior para poder utilizar la última versión de Netflix.

Mientras tanto, quienes utilicen versiones anteriores de la aplicación de Netflix no recibirán actualizaciones ni parches de seguridad. Por el momento, la notificación funciona como advertencia, ya que el cese de soporte aún no se ha implementado. No obstante, los usuarios aún pueden acceder a Netflix desde el navegador web de su dispositivo si no desean o no pueden actualizar su sistema operativo.