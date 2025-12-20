Musk gana apelación en caso por su paquete salarial de USD 56.000 millones en Tesla

Elon Musk, el hombre más rico del mundo, obtuvo en apelación judicial la restitución de su plan salarial plurianual por 56.000 millones de dólares que fue validado por primera vez en 2018 por los accionistas de Tesla.

La decisión de la Corte Suprema de Delaware, hecha pública el viernes, da la razón a Musk al revertir un fallo en primera instancia del 31 de enero de 2024, que anulaba el gigantesco paquete salarial.

Bajo dicha propuesta de remuneración, Musk obtendría acciones de Tesla por el cumplimiento de varios objetivos en diez años. En el momento de su aprobación, se estimaba en 56.000 millones de dólares.

“Es indiscutible que Musk cumplió plenamente con la asignación de 2018, y Tesla y sus accionistas fueron recompensados por su trabajo”, señaló la sentencia revocatoria.

Aunque fue aprobado por la mayoría de los accionistas de Tesla, el paquete de 2018 fue demandado por el accionista de Tesla Richard Tornetta, quien la consideró excesiva.

En un comunicado publicado el viernes, los abogados que representan a los accionistas de Tesla dijeron que están considerando los próximos pasos.