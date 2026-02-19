Modi, Lula, Marcon y los magnates tecnológicos debaten riesgos de la IA en cumbre en India

Dirigentes mundiales y varios de los principales magnates tecnológicos convocados por el primer ministro indio, Narendra Modi, debaten este jueves las oportunidades y riesgos de la inteligencia artificial (IA) en una cumbre en Nueva Delhi.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el francés, Emmanuel Macron, participan del encuentro junto a otra veintena de jefes de Estado. Se espera que, a finales de semana, se firme una declaración destinada a regular el uso de la IA.

La cartelera estelar de empresarios tecnológicos la encabeza el jefe de OpenAI y ChatGPT, Sam Altman, y el director de Google DeepMind, Demis Hassabis.

Estaba previsto un discurso del magnate Bill Gates, pero el cofundador de Microsoft canceló su participación en medio del escándalo por la aparición de su nombre en los archivos del delincuente sexual Jeffrey Epstein, aunque asegura que no ha cometido algún delito.

"Tras una cuidadosa consideración, y para garantizar que la atención se mantenga en las prioridades clave de la Cumbre sobre IA, el señor Gates no pronunciará su discurso de apertura", indicó la fundación que lleva su nombre.

Impulsada por los sólidos resultados bursátiles de las empresas tecnológicas, la revolución que vive la IA alimenta las preocupaciones en todo el planeta sobre su impacto en el medioambiente, el empleo, la creación artística, la educación o la información.

Durante su intervención en la cumbre, el secretario general de la ONU, António Guterres, llamó este jueves a los magnates tecnológicos a apoyar la creación de un fondo global de 3.000 millones de dólares para asegurar que la IA sea accesible para todos.

El francés Macron dijo, por su parte, que su gobierno está decidido a garantizar una supervisión segura de la IA: "El mensaje que he venido a transmitir es que estamos decididos a seguir configurando las reglas del juego, y a hacerlo con nuestros aliados, como India".

"Europa no se centra ciegamente en la regulación: Europa es un espacio para la innovación y la inversión, pero es un espacio seguro", añadió.

El anfitrión de la cita, Modi, llamó a "democratizar la IA. Debe convertirse en un medio de inclusión y empoderamiento, sobre todo para el sur global".

- "Transformación espectacular" -

Otro de los principales temores sobre la IA se refiere a las consecuencias en el mercado laboral, especialmente en India, donde millones de personas trabajan en centros de atención telefónica y servicios de asistencia técnica.

Con sus 1.000 millones de internautas, la nación asiática se enorgullece de ser el primer país en desarrollo en organizar esta cumbre, la cuarta dedicada a esta tecnología, que se inauguró el lunes.

El martes, el ministro indio de Tecnologías de la Información, Ashwini Vaishnaw, anunció que su país espera atraer en dos años 200.000 millones de dólares de inversiones de empresas tecnológicas a su territorio, en particular para proyectos de IA.

Esta suma incluye 90.000 millones ya revelados el año pasado para la construcción de centros de datos por parte de Google, Microsoft y otras empresas, atraídas por una mano de obra abundante, capacitada y barata que ya ha convertido a India en un campeón de la subcontratación.

"Desde mi infancia (pasada) en Chennai, India ha experimentado una transformación espectacular", resaltó el miércoles a la prensa Sundar Pichai, nacido en el país asiático y director general de Alphabet, la empresa matriz de Google.

- Contratos -

Este jueves, OpenAI y la empresa local Tata Consultancy Services (TCS) anunciaron la construcción de un centro de datos en India.

El líder mundial en semiconductores para la IA, Nvidia, adelantó también el día anterior que logró una asociación con el proveedor indio de centros de datos y servicios de nube L&T, con sede en Bombay (oeste), para crear "la mayor fábrica de IA de India".

Por su parte, Google anunció la construcción de nuevos cables submarinos desde el país asiático, como parte de una gigantesca inversión que prevé, además, la construcción del mayor centro de datos de la compañía fuera del territorio estadounidense en la ciudad de Visakhapatnam (sureste).

El año pasado, India ocupó el tercer lugar, por delante de Corea del Sur y Japón, en la clasificación mundial anual de competitividad en materia de IA elaborada por la estadounidense Universidad de Stanford (California).

A pesar de la lluvia de contratos e inversiones, los organizadores de la cumbre fueron objeto de críticas por los congestiones en los puntos de entrada y otros problemas, especialmente durante el primer día.