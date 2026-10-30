Microsoft lanza ‘Cloud Rebuild’ en Windows 11

Microsoft ha lanzado la nueva función ‘Cloud Rebuild’ que permite restaurar en un ordenador Windows 11 desde la nube sin la necesidad de una imagen de instalación o un medio USB.

‘Cloud Rebuild’ ya está disponible en los equipos para restaurarlos sin la necesidad de depender de la integridad del sistema operativo instalado, ya que descarga Windows y los controladores necesarios para realizar una instalación limpia.

No obstante, la actualización que incluye esta función (conocida como KB5127936) es opcional, aunque llegará a todos los dispositivos dentro de poco, después de que Microsoft la anunciara en julio.

‘Cloud Rebuild’, a diferencia de la opción de recuperación que ha estado disponible como descarga desde la nube con ‘Cloud Download’, funciona aunque la instalación actual esté dañada y es capaz de reinstalar Windows en un dispositivo que no se puede iniciar.

Sí que hay algunos aspectos a tener en cuenta, ya que esta nueva función de Windows 11 ejecuta una reinstalación completa del sistema, por lo que se recomienda realizar una copia de seguridad de los datos. También necesita que el PC esté conectado a internet y a una fuente de alimentación mientras se ejecuta el restablecimiento del sistema.

Esta función está disponible, si Windows no se inicia, desde el entorno de recuperación de Windows tras varios reinicios fallidos y desde ‘Recuperación’, dentro de ‘Sistema’, en los ajustes de Windows.