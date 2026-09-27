Microsoft convierte Copilot en una plataforma única para el trabajo con Home, Code y Autopilot

Microsoft ha presentado una experiencia renovada para Copilot que incorpora tres nuevas capacidades, con Home para combinar en un mismo espacio Chat y Cowork, Code para poner al alcance de cualquier persona la posibilidad de crear y ejecutar soluciones y Autopilot, diseñado para actuar como un agente personal y proactivo capaz de seguir avanzando en las tareas de forma independiente.

Con este rediseño de Copilot, Microsoft ha trasladado su objetivo de ofrecer una nueva forma de conectar las herramientas en las que los usuarios ya confían con una nueva generación de capacidades pensadas para crear, personalizar y escalar la inteligencia artificial (IA) en el entorno laboral.

La tecnológica ha dado todos los detalles del nuevo Copilot en un comunicado en su blog, donde ha señalado que, “del mismo modo que Microsoft Office sentó las bases de la productividad en la era del PC, Copilot está definiendo el trabajo en la era de la IA, con el objetivo de ampliar lo que cada persona y cada organización pueden lograr cuando ponen en juego toda su ambición”.

En este sentido, Home se presenta como una de las nuevas capacidades del nuevo Copilot. Concretamente, es el nuevo punto de partida en el que se reúnen tanto Chat, pensado para lo inmediato como preguntas rápidas, búsquedas y borradores, como Cowork, dedicado a las tareas complejas para ejecutarlas de principio a fin como la documentación de un cierre financiero.

“Próximamente, no habrá que elegir un único modo, simplemente bastará con indicar el resultado que se desea obtener y Copilot dirigirá el trabajo a Chat, Cowork, Code o la capacidad más adecuada para la tarea”, ha explicado Microsoft, en una experiencia similar a la desplegada por parte de Anthropic en Claude a mediados de septiembre para que el chatbot con IA utilice el chat o Cowork según la exigencia de la consulta.

Además, desde Home, el usuario puede utilizar Word, Excel y PowerPoint con Office en Copilot, lo que permite que, a través de un ‘prompt’, se lleve a cabo la redacción de un documento o la generación de una presentación. Es decir, que el nuevo Copilot de Microsoft genera documentos reales que se pueden editar, disponibles en tiempo real para todo el equipo y sincronizados con las aplicaciones de Office.

Asimismo, Microsoft ha mejorado PowerPoint al mantener automáticamente la identidad de marca en las presentaciones y facilitar la aplicación de plantillas personalizada. Por su parte, Excel ahora indica qué ha cambiado y por qué cuando otro usuario o Copilot edita la hoja, al igual que recomienda el gráfico más adecuado según los datos. Finalmente, Skills ahora integra conocimientos especializados en todo el conjunto (finanzas en Excel o derecho en Word), facilitando a las organizaciones la creación de flujos de trabajo reutilizables.

CODE EN COPILOT

La máxima de Microsoft con Code es que cualquier persona pueda crear soluciones que hasta ahora estaban reservadas a los desarrolladores y, como sucede con otros chatbots de IA, todo es a través de ‘prompts’ en lenguaje natural con los que se pueden crear desde un ‘widget’ a un panel interactivo, o una aplicación interna alojada en la nube para compartirla con el equipo.

Eso sí, con la diferencia de que Code está basado en la misma tecnología que GitHub Copilot y, gracias a Microsoft IQ, todo lo que se genera tiene en cuenta el contexto de trabajo del usuario, mientras que los complementos se sincronizan de forma automática.

Code se desplegará en el programa Frontier a finales de mes y su disponibilidad se ampliará en las próximas semanas. Según Microsoft, a finales de año llegará en versión preliminar a los suscriptores de Microsoft 365 Premium y Pro.

Además, la tecnológica ha anunciado Microsoft Copilot Managed Runtime, una infraestructura diseñada para la ejecución de código de forma segura en el entorno de Microsoft 365 de la empresa, que estará bajo el control del departamento de TI. Asimismo, da soporte a las ‘apps’ creadas en Cowork, Code y Copilot Studio, y está abierta a desarrolladores externos. Ya está disponible en versión preliminar pública.

AUTOPILOT

La tercera capacidad del nuevo Copilot de Microsoft es Autopilot, conocido anteriormente como Scout, que es un agente de IA cuya función es ser el compañero de trabajo digital del usuario. Basta con asignarle un nombre, una función y un objetivo para que Autopilot sea capaz de supervisar de forma autónoma canales, hacer seguimientos de chats, ejecutar tareas periódicas y retomar proyectos días después sin que se lo pidan.

“Puede, por ejemplo, poner en marcha y gestionar un proceso completo de evaluación de proveedores, lo que significa crear el calendario y el plan de trabajo y, después, encargarse por sí solo de la preparación, las reuniones y el seguimiento”, afirma Microsoft, para a continuación señalar que sigue trabajando aunque el usuario no esté presente debido a que está alojado en la nube.

Este agente autónomo, con identidad, memoria y espacio de trabajo propios dentro de la empresa, se basa en Microsoft IQ para entender cómo funciona la organización, y, al estar integrado en Teams, Outlook, chats y documentos, se le puede mencionar con ‘@’. La versión preliminar privada se abrirá a finales de mes.

Asimismo, Microsoft ha ampliado el contexto empresarial al que accede Copilot a través de Microsoft IQ (los datos, de la empresa, cómo trabaja y quién hace qué) con Fabric IQ, encargado de los datos de la empresa y disponible en Chat y Cowork (próximamente en Code), y Work IQ, que conectará Copilot con Dynamics 365 y Power Platform, con el que “cuando un comercial esté preparando una propuesta, Copilot podrá incorporar directamente al documento información como el historial de operaciones y las incidencias de soporte”, según detalla Microsoft desde el anuncio.

LOS DOS MODELOS DE PAGO

En lo que respecta a los precios, la tecnológica ha diferenciado dos modelos de pago para el nuevo Copilot. Por un lado está la licencia de suscripción por un usuario con coste fijo, y que cubre el uso cotidiano que se le pueda dar a la IA (con Copilot en Chat, Word, Excel, PowerPoint, Outlook y Teams), y por otro lado, el trabajo con agentes, que se cobrará mediante facturación por uso.

Aquí se ofrecen Cowork, Code y Autopilot, así como las capacidades para tareas de larga duración y modelos frontera como Astra y Fable. Paralelamente, Microsoft ha mejorado sus herramientas de gestión de costes para controlar el gasto que se produzca en las organizaciones.

Por último, Microsoft ha adelantado las novedades que llegarán próximamente como Today, un centro de control proactivo dentro de Home para el correo, el calendario, Teams, las reuniones y las tareas, que llegará en versión preliminar privada en octubre, y @Copilot en Teams, que al invocarse en un canal, un chat grupal o una reunión, trabajará con el contexto y los permisos compartidos de todo el equipo. Este último llegará en versión preliminar privada a finales de mes.