Microsoft concede un año más de actualizaciones de seguridad extendidas para Windows 10

Microsoft ha extendido un año más el soporte de seguridad de Windows 10, para que los usuarios que no puedan actualizar a una versión más moderna del sistema operativo ni cambiar de ordenador, tengan su equipo protegido.

La compañía tecnológica ha actualizado la fecha de finalización del programa de actualizaciones de seguridad extendidas (ESU) para Windows 10, que entró en funcionamiento tras el fin del soporte oficial, el 14 de octubre de 2025.

ESU extendió la protección de los ordenadores Windows 10 hasta el 13 de octubre del presente año. Ahora, de manera silenciosa, Microsoft lo ha extendido un año más, hasta el 12 de octubre de 2027, como se puede ver en la página dedicada a ESU.

Las actualizaciones de seguridad extendidas ofrecen soporte de seguridad durante el periodo que se haya determinado, con actualizaciones mensuales importantes y críticas. No incluye actualizaciones de nuevas funciones, solución de errores ni soporte técnico.

Aunque ESU es habitualmente de pago, los usuarios de la Unión Europea pueden acceder a este programa de manera gratuita, y requiere vincular la activación de las actualizaciones de seguridad extendidas a una cuenta Microsoft.