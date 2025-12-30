Michal Kicinski, cofundador de CD Projekt, adquiere el 100% de la tienda de juegos para PC GOG

Michal Kicinski ha adquirido la totalidad de la plataforma de venta de videojuegos para PC GOG, de la que es cofundador, tras llevar 17 años dentro del Grupo CD Projekt, y ha asegurado que seguirá operando de manera independiente y libre de DRM (gestión de derechos digitales).

GOG nació en 2008 de la mano de Kicinski y Marcin Iwinski con la idea de “devolver los juegos clásicos a los jugadores y garantizar que, una vez que compren un juego, les pertenezca para siempre”, como ha recordado el propio Kicinski en una nota de prensa.

Esta plataforma ha operado dentro del Grupo CD Projekt durante 17, aunque lo ha hecho de manera independiente y cooperando con el estudio CD PROJEKT RED para que los juegos de la franquicia The Witcher y Cyberpunk 2077 llegaran a jugadores de todo el mundo.

La adquisición por parte de Kicinski del cien por cien de las acciones de GOG mantendrá su independencia y el apoyo que prestan a los jugadores y desarrolladores a través de su filosofía libre de DRM, como se afirma en la nota de prensa.

La tienda mantendrá los títulos de CD PROJEKT RED y crecerá con “nuevos juegos con espíritu retro” en cuyo desarrollo participa Kicinski, que confía en que “tendrán un gran éxito en GPG en 2026”.

La adquisición se ha cerrado por un valor de 90,7 millones de zlotys (cerca de 21,5 millones de euros al cambio), que se financia íntegramente mediante financiación comprometida, sin que ello implique la venta de las acciones de Kicinski en CD PROJEKT, de la que también es cofundador.