Meta lanza nuevo modelo de IA y Zuckerberg expone su visión sobre el futuro

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, pidió el lunes reducir las barreras para la inteligencia artificial de código abierto, mientras su empresa presentaba un nuevo modelo que puede ejecutarse en una computadora personal.

El lanzamiento se produce en medio de un debate en Estados Unidos sobre si el acceso a esta tecnología debería estar más restringido y sobre la oposición local a la expansión de los centros de datos que la impulsan, altamente demandantes de energía.

La presentación vino acompañada de un extenso ensayo en el que Zuckerberg expone su visión de la inteligencia artificial.

Subrayó que considera necesario que Estados Unidos siga siendo competitivo frente a países como China.

Sus competidores OpenAI y Anthropic se centran en gran medida en modelos de IA cerrados.

Zuckerberg anunció el lunes en un video en Instagram que su empresa abriría los parámetros de su último modelo de IA, lo que permitiría que el público lo descargara.

Los parámetros son los cálculos o reglas que determinan cómo se comporta un sistema de IA.

El ejecutivo dijo que Meta también lanzaría una nueva clase de modelos de IA de código abierto, diseñados para ejecutarse en una computadora portátil.

“En lugar de centralizar la superinteligencia, deberíamos distribuirla ampliamente y dar a cada persona la capacidad de dirigirla”, dijo Zuckerberg.

Apuntó contra firmas que están “centradas en crear IA para empresas, gobiernos u otras instituciones”, y argumentó que esto inclinaría la balanza a favor de entidades en lugar de individuos.

Zuckerberg añadió que los laboratorios extranjeros de IA tienen ventaja sobre los estadounidenses, que deben cumplir con restricciones sobre los datos de entrenamiento.

“No creo que restringir el acceso a modelos de código abierto extranjeros sea una solución eficaz”, indicó.

“Nuestro objetivo debería ser que los modelos de código abierto estadounidenses sean los mejores a nivel mundial. Para eso es necesario eliminar los obstáculos que dificultan que los modelos de código abierto estadounidenses compitan”, concluyó.

En medio de la creciente oposición pública al desarrollo de centros de datos en Estados Unidos, Zuckerberg agregó que Meta está poniendo en marcha un fondo para apoyar directamente a las comunidades alrededor de sus instalaciones.