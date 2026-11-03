Meta dejará de lanzar actualizaciones de sistema operativo para sus visores Quest 2 y Quest Pro en 2027

Meta ha anunciado que dejará de añadir nuevas funciones tanto en su visor de realidad virtual Meta Quest 2 como en el modelo Pro en marzo de 2027, cuando prevé lanzar la última actualización del sistema operativo para estos dispositivos, aunque, tras ello, seguirá lanzando parches de seguridad y correcciones de errores críticos hasta finales del mismo año.

La tecnológica ha dado todos los detalles del fin del desarrollo de funciones para ambos modelos de visor en una publicación en su página de desarrolladores, donde ha recogido que la versión v2.13 será la última que recibirán. A partir de esta versión, todas las nuevas funciones del sistema operativo, las capacidades de la plataforma y las API estarán “solo disponibles para Quest 3, Quest 3S y los nuevos dispositivos”.

Por tanto, la tecnológica dirigida por Mark Zuckerberg ha afirmado que, como resultado, los visores “Quest 3 y Quest 3S son ahora la base para los gamers Meta VR”. No obstante, ha indicado que los usuarios que utilicen los dos visores virtuales anteriores seguirán teniendo acceso a las ‘apps’ y a todo lo comprado, incluso, la tienda seguirá abierta.

Por otro lado, los desarrolladores podrán seguir actualizando las aplicaciones y juegos disponibles para Quest 2 y Quest Pro, ya que incluso el multijugador entre estos dos visores virtuales y los modelos Quest 3 y 3S seguirá estando presente, por lo que “las comunidades no se dividirán por dispositivo”.

Además, tendrán hasta diciembre de 2027, sin una fecha exacta dada por la tecnológica, para enviar nuevas aplicaciones compatibles con Quest 2 y Quest Pro, justo en el mes que se lanzará el último parche de seguridad para ambos visores.

Con todo, cabe recordar que Meta lanzó el visor Quest 2 en 2020 y la Quest Pro en 2022. Así, fue en 2024 cuando dejó de vender ambos dispositivos para dar paso a los nuevos modelos que tiene en el mercado, como es el caso de Quest 3 y Quest 3S, los encargados de acercar a los usuarios a la realidad virtual actualmente.