Meta acuerda pagar USD 18.000 millones a estados de EEUU en caso de adicción de menores a redes

El gigante estadounidense Meta aceptó el miércoles pagar cerca de 18.000 millones de dólares y restringir Instagram y Facebook para los adolescentes en Estados Unidos, en un acuerdo que pone punto final a un histórico juicio en su contra por adicción de menores a las redes sociales.

Este entendimiento resuelve la parte más pesada de múltiples acusaciones contra todas las redes, presentadas por 29 estados, señaladas de haber provocado una crisis de salud mental entre los jóvenes estadounidenses.

El acuerdo, aprobado por la jueza federal de Oakland Yvonne Gonzalez Rogers, crea un precedente histórico para YouTube, TikTok y también Snapchat, igualmente objeto de miles de demandas en todo el país.

Meta fue acusada de haber diseñado plataformas adictivas para los adolescentes, mentir sobre sus efectos y violar una ley federal sobre los datos de menores de 13 años, que se supone deben estar ausentes de las plataformas.

51 estados y territorios, además de Washington D.C., llegaron inicialmente a un acuerdo con Meta por 16.700 millones de dólares. Texas alcanzó un acuerdo separado con la empresa, lo que aumentó el pago total a cerca de 18.000 millones de dólares.

- Limitaciones de tiempo y durante la noche -

La empresa que agrupa a Facebook e Instagram, y que tiene más de 3.000 millones de usuarios en el mundo, acordó, en el marco de este arreglo, hacer cambios importantes con limitaciones en el acceso de los jóvenes a sus productos, según el documento conocido este miércoles.

“Meta aceptó hacer grandes transformaciones que disminuirán el riesgo de causar daño de sus plataformas, y lo hará en unos meses”, declaró el fiscal general de California, Rob Bonta, en un comunicado.

El texto se aplicará solo a los adolescentes de los estados firmantes y no crea ningún precedente fuera de Estados Unidos.

Meta aceptó impedir que los adolescentes usen sus aplicaciones durante la noche e imponer un límite de dos horas de uso diario acumulado.

La larga lista de nuevas medidas de protección cambiará sustancialmente el funcionamiento de las aplicaciones para los jóvenes estadounidenses.

El bloqueo nocturno será automático e impedirá que los adolescentes accedan a Facebook e Instagram entre la medianoche y las seis de la mañana.

En relación al tiempo máximo de dos horas de uso diario acumulado, que se aplicará por defecto, no contabiliza el envío de mensajes o el visionado de videos de formato largo.

Solo los padres, cuyas cuentas deberán estar vinculadas a la del adolescente, podrán flexibilizar estos ajustes, excepto los filtros que imitan la cirugía estética, que están prohibidos.

Ambas restricciones se endurecerán si el resto del sector sigue el mismo camino.

Si plataformas competidoras -como TikTok, YouTube o Snapchat- adoptaran compromisos equivalentes, el bloqueo nocturno se ampliaría de 22H00 a 7H00 y el tiempo diario acumulado se reduciría a 60 minutos por aplicación, con un límite máximo de dos horas en total.

El cumplimiento de estas medidas estará sujeto a supervisión durante 10 años por parte de un auditor independiente elegido conjuntamente por Meta y los estados, y pagado por la empresa.

- Cuotas hasta 2035 -

Del total que pagará Meta, 12.000 millones de dólares serán abonados en 10 cuotas hasta 2035. Y el restante solo será exigible si Snap, TikTok y YouTube, que en absoluto están obligados, aceptan normas y pagos comparables.

El texto no constituye una admisión de responsabilidad ni de conducta indebida por parte de Meta, que ha negado de forma constante las acusaciones en su contra.

La jueza Gonzalez Rogers aprobó el acuerdo al considerar que “refleja una aproximación justa, razonable, completa y de buena fe”.

Sin embargo, señaló durante la audiencia un punto débil en el sistema: ¿cómo asegurar que un “progenitor supervisor” sea realmente el padre, la madre o el responsable legítimo?

El acuerdo llega una semana después de la apertura de este juicio de gran repercusión, que se suma a otros dos casos similares en los que Meta ya ha sido condenado, en Santa Fe (Nuevo México) y Los Ángeles (California).

Numerosos procedimientos siguen en curso en Estados Unidos, iniciados por jóvenes usuarios que reprochan a Meta haber provocado una adicción a las redes sociales y haber agravado trastornos psicológicos y de conducta.