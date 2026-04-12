Mastodon incorpora “colecciones”, una función basada en los paquetes de inicio de Bluesky en su plataforma

Mastodon ha anunciado el lanzamiento de una nueva función en la plataforma bajo el nombre ‘Colecciones’, basada en los paquetes de inicio de Bluesky, para que los usuarios puedan unirse a comunidades.

Bluesky lanzó los llamados ‘Starter packs’ (paquetes de inicio) en junio de 2024 con el objetivo de invitar a personas que no tenían cuenta en la plataforma para unirse a ella a través de una serie de cuentas y ‘feeds’ recomendados por otros usuarios.

El pasado mes de octubre, Mastodon explicó sus planes de desarrollo de esta nueva función viendo el caso de Bluesky, animando así a los usuarios a que aportasen sus ideas. “Queríamos comprender qué información sería más útil para que las personas decidieran si seguir o no las cuentas dentro de una colección”, ha explicado la empresa.

Desde entonces, el equipo ha estado trabajando en esta característica bajo el nombre de ‘Colecciones’, que se activará la semana que viene en mastodon.social antes de su lanzamiento general como parte de la actualización a la versión Mastodon 4.6 en las próximas semanas

La compañía ha explicado en su blog que estas ‘Colecciones’ permiten a los usuarios organizar y compartir grupos de cuentas para recomendárselas a otros, ayudando a que las interacciones aumenten de manera más rápida en vez de que los nuevos usuarios tengan que buscarlas de forma individual. De esta forma, las ‘Colecciones’ pueden incluir un título y una breve descripción, así como etiquetas para facilitar su búsqueda.

Sin embargo, las ‘Colecciones’ estarán limitadas en esta primera versión por “problemas técnicos” que impiden mostrar publicaciones dentro de ellas por el momento, así como ofrecer la posibilidad de que sean públicas y se puedan compartir, aunque la plataforma trabajará en ello de cara a futuras actualizaciones.

Mastodon no ha sido la única plataforma en adoptar esta función, ya que Threads la incorporó en noviembre de 2024, permitiendo a los usuarios recopilar cuentas y ‘feeds’ personalizados en una lista para recomendárselos a otras personas que se hayan creado una cuenta recientemente.