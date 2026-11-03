Más de diez países europeos golpeados por ciberataques a supermercados

Alemania y Rumania se sumaron a la lista de hasta once países europeos golpeados el lunes por ciberataques contra los refrigeradores de supermercados que expuso la vulnerabilidad de la cadena de suministro de alimentos de la Unión Europea.

Nadie reivindicó por ahora estos ataques, que obligaron a desechar grandes cantidades de productos y que la Unión Europea considera un intento deliberado de perturbar su provisión alimentaria.

Un primer hackeo a mediados de octubre provocó un aumento drástico de temperaturas en refrigeradores y congeladores en cientos de establecimientos franceses.

Este lunes se produjeron incidentes similares en Bélgica, Estonia, Finlandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Suecia y, según se supo este martes, también Alemania y Rumania.

“Estos incidentes muestran, una vez más, cómo los ciberataques pueden perturbar los servicios esenciales y afectar la vida cotidiana de los ciudadanos”, dijo el martes Thomas Regnier, portavoz de la UE.

En Italia, el gobierno convocó a los jefes de los servicios de inteligencia y la Agencia Nacional de Ciberseguridad.

Según un comunicado, el impacto de los ataques “es altamente limitado”, centrado en “un número pequeño de comercios” que tenían “sistemas de seguridad obsoletos”.

“No pensábamos que, como supermercados, fuéramos a ser objetivo de un ciberataque”, declaró al diario Corriere della Sera el director del grupo de supermercados Coop en la isla de Sicilia, Giuseppe Spadaro.

Cuatro de sus 300 tiendas se vieron afectadas por este ataque que causó “varios miles de euros” en daños. “Tuvimos que tirar todo. Las estanterías están vacías”, afirmó.

El grupo Coop también sufrió incidentes en Suecia, aunque solo afectaron a siete de sus 800 tiendas, precisó su portavoz en el país escandinavo, Carlos Cancinos, a la AFP.

Según explicó, los equipos afectados estaban conectados a “antiguas redes 4G”, por lo que habían puesto en marcha un programa para modernizar los sistemas de refrigeración “garantizando que funcionen a través de redes 5G”.

En Bélgica, donde decenas de tiendas reportaron fallos en los sistemas de refrigeración, la fiscalía federal abrió una investigación.

El comisario europeo de Alimentación y Agricultura, Christophe Hansen, denunció el lunes “un intento deliberado de perturbar nuestra cadena de suministro de alimentos y socavar la confianza de los consumidores”.

Para Roni Kokkola, especialista de seguridad de la información de una agencia gubernamental finlandesa, estas acciones eran previsibles desde el primer incidente en Francia.

“Hoy en día es muy típico que todo tipo de vulnerabilidad se explote de forma cada vez más activa y rápida”, aseguró.