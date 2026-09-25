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Lula y Flávio Bolsonaro lanzan ejércitos digitales para conquistar el voto en Brasil

Lula y Flávio Bolsonaro lanzan ejércitos digitales para conquistar el voto en Brasil
Esta combinación de imágenes muestra al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (izquierda), posando para una selfie con una simpatizante en la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), en Río de Janeiro, el 23 de mayo de 2026; y al candidato presidencial Flavio Bolsonaro (derecha), del Partido Liberal (PL), posando para fotos durante un mitin de campaña en Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, el 9 de septiembre de 2026. Daniel RAMALHO, Pablo PORCIUNCULA
Lula y Flávio Bolsonaro lanzan ejércitos digitales para conquistar el voto en Brasil
(ARCHIVO) El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, mira su teléfono durante una ceremonia de firma de un decreto en el Palacio del Planalto, en Brasilia, el 13 de agosto de 2025. EVARISTO SA
Lula y Flávio Bolsonaro lanzan ejércitos digitales para conquistar el voto en Brasil
(ARCHIVOS) Foto ilustrativa que muestra el logo de la aplicación WhatsApp en la pantalla de un celular, en Rio de Janeiro, Brasil, el 1 de octubre de 2024. MAURO PIMENTEL
Lula y Flávio Bolsonaro lanzan ejércitos digitales para conquistar el voto en Brasil
(ARCHIVO) Un simpatizante del expresidente brasileño Jair Bolsonaro toma una foto con su teléfono durante una manifestación contra el gobierno de Lula en Brasilia, el 3 de agosto de 2025. Sergio Lima
AFP
25 de septiembre de 2026

Ante una contienda electoral reñida, el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y su rival Flávio Bolsonaro lanzaron ejércitos digitales de voluntarios para conquistar en línea a los votantes, en una escala inédita en el país sudamericano.

El presidente izquierdista y el senador de derecha, empatados en los sondeos para las elecciones del 4 de octubre, han puesto en marcha en tono belicoso estas iniciativas de movilización que muestran cómo las campañas se desplazan cada vez más de la calle a las redes sociales.

"Ha llegado la caballería. Ven a formar parte de este ejército que va a cambiar la historia de nuestro país", invitó Gustavo Gayer, un diputado aliado de Flávio Bolsonaro al dar a conocer la plataforma Direita Já (Derecha Ya).

La iniciativa lanzada en julio consta de una página web y de grupos de WhatsApp en los que simpatizantes reciben a diario "munición visual" para compartir en sus propias redes.

Los usuarios pueden elegir los formatos que mejor se adapten a su red social preferida y contenidos clasificados en diferentes categorías.

La principal se titula "críticas al PT", el Partido de los Trabajadores de Lula, con unas 200 publicaciones listas para usar, sobre temas como la inseguridad, el alto costo de los alimentos o sospechas de corrupción del gobierno.

Un único video, que destaca inconsistencias de unas declaraciones del presidente, fue replicado por más de 500 apoyadores, constató la AFP.

La plataforma afirma haber generado más de 50 millones de interacciones.

- Luchar "desde el móvil" -

En búsqueda de un cuarto mandato a los 80 años, Lula también ha recurrido a sus propias estrategias de reclutamiento de voluntarios.

"Luchemos desde el ordenador, desde el móvil", pidió en una retransmisión en directo con sus seguidores en septiembre.

"Si formas parte de este ejército, puedes estar seguro de que ganaremos las elecciones", dijo al anunciar la estrategia que bautizó como "Portavoces de Lula".

A través de grupos de WhatsApp, más de 140.000 personas reciben "misiones" diarias para reforzar el mensaje del presidente y compartir publicaciones que promueven las propuestas del gobierno.

El objetivo de Lula es recuperar terreno en ese campo de batalla frente a la derecha, que suele liderar en las redes, explicó el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Guilherme Boulos, en el lanzamiento de la iniciativa en junio.

"Hay que tener la humildad de reconocerlo. A menudo, en las disputas en las redes, ellos han salido ganando", afirmó en junio en el lanzamiento de la iniciativa.

La estrategia refleja un cambio en el modelo tradicional de campaña, explica Arthur Ituassu, profesor de Comunicación Política de la Pontifica Universidad Católica de Rio de Janeiro.

Si antes el objetivo principal era "conseguir más tiempo de exposición en televisión", hoy "las redes sociales son fundamentales", asegura.

Y añade: "La movilización busca llegar al elector indeciso, que es quien va a decidir efectivamente la elección".

La tendencia también se observa en campañas más modestas, como la del conservador Renan Santos.

Este lanzó una aplicación en la que los seguidores ganan puntos y compiten por puestos en una clasificación al compartir sus contenidos.

"Lo hago porque quiero contribuir al cambio del país", explicó a la AFP João Victor, un estudiante universitario de 25 años, que actualmente ocupa el primer puesto en la clasificación.

- "Nada malo" -

La AFP intentó hablar con simpatizantes de Lula y Flávio Bolsonaro, pero estos no respondieron o se negaron a hacer comentarios alegando que no estaban haciendo "nada malo".

Ambos candidatos han presentado denuncias ante el Tribunal Superior Electoral, acusándose mutuamente de utilizar estas iniciativas para eludir las normas y fomentar ataques en línea coordinados. La corte analiza actualmente sus denuncias.

Al ser consultadas por la AFP, las campañas de Lula y Bolsonaro aseguraron que respetan la ley electoral.

Nahomi Helena de Santana, abogada especializada en derecho electoral, afirmó que la movilización digital organizada podría considerarse ilegal si existiera una "ventaja económica" a cambio de las publicaciones o si el contenido incluyera desinformación o calumnias.

Difundir ese tipo de contenido a través de una "red organizada" podría acarrear sanciones severas, señala la experta.

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