Tecnología

Los videojuegos más esperados del 2026

Dynasty Warriors: Origins - Visiones de 4 héroes | Expande la historia del juego original al centrarse en las narrativas de cuatro personajes cuyos orígenes no se exploraron. Estrena 22 de enero.
Resident Evil 9: Requiem | Es la novena entrega de la saga principal y sigue a Grace Ashcroft, una analista del FBI, quien investiga una serie de misteriosas muertes en el hotel Wrenwood. Estrena 27 de febrero.
Final Fantasy VII Remake Intergrade | Es la versión mejorada para PlayStation 5 y PC, que incluye el juego original y un episodio adicional protagonizado por Yuffie Kisaragi. Estrena 22 de enero.
007 First Light | El juego narrará el origen de James Bond, quien se embarcará en una misión que debe completar para obtener su licencia para matar. Se lanzará para Nintendo Switch 2 y otros el 27 de marzo.
Animal Crossing: New Horizons Nintendo Switch 2 Edition | Esta versión tendrá una definición mejorada y texturas de mayor calidad. El modo multijugador ya no estará limitado. Sale el 15 de enero.
Zulema Emanuel
24 de noviembre de 2025

El 2026 se perfila como un periodo monumental para los videojuegos, prometiendo una oleada de títulos que abarcan desde ambiciosos mundos abiertos hasta terror psicológico y acción de espionaje.

La nueva consola de Nintendo, la Switch 2, será una de las grandes protagonistas, recibiendo versiones mejoradas de clásicos, como la edición especial de Animal Crossing: New Horizons con gráficos actualizados y mejoras en el multijugador y el gameplay (incluyendo el uso de un megáfono virtual).

El terror de supervivencia regresa con Resident Evil: Requiem, la trama promete conectar con los orígenes de Raccoon City, enfocándose en el survival horror y el terror psicológico. Por otro lado, los fans de la acción elegante tienen una cita con 007 First Light, el juego que explorará la historia de origen de James Bond, mostrando cómo el agente se gana su icónica “Licencia para matar”.

Además, Final Fantasy VII Remake Intergrade romperá su exclusividad con PlayStation, llegando a Switch 2 y Xbox Series.

Finalmente, el primer trimestre de 2026 trae una avalancha de lanzamientos. Enero arranca con fuerza con Pathologic 3 y Code Vein 2. Para febrero llegan títulos como My Hero Academia: All’s Justice, el deportivo Mario Tennis Fever y el shooter Tokyo Xtreme Racer. En marzo, podrán disfrutar de Pokémon Pokopia, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, Saros y Copa City.

Dragon Quest VII Reimagined saldrá para Nintendo Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X|S y PC el 5 de febrero de 2026.
