Los trabajos de mejora de Gemini 3.5 Pro retrasan su lanzamiento, según Bloomberg

Google ha retrasado el lanzamiento de Gemini 3.5 Pro debido a los trabajos que está realizando la compañía tecnológica para mejorar sus capacidades de programación, para conseguir equipararlo a los modelos más recientes y avanzados de OpenAI y Meta.

La compañía tecnológica anunció Gemini 3.5 Pro en mayo, en su evento anual de desarrolladores, junto con la variante más rápida, Gemini 3.5 Flash, con la promesa de su modelo más capaz llegaría en junio.

Ahora a mediados de julio se ha confirmado que llegará más tarde de lo previsto como consecuencia de los problemas a los que se enfrenta Google para mejorar sus capacidades, especialmente en programación, según han indicado fuentes conocedoras de este asunto a Bloomberg.

Como parte de estos trabajos de mejora, Google actualizó el mes pasado la base de datos que utiliza para entrenar Gemini para mejorar su capacidad de escribir código, aunque sin mucho éxito, en un intento por alcanzar a sus dos principales competidores en esta materia, OpenAI y Meta.

Precisamente, ambas compañías han lanzado nuevos modelos, ocupando el silencio de Gemini 3.5 Pro. Por un lado, OpenIA ya tiene disponible la familia GPT-5.6 (Sol, Luna, Terra) que, además de ofrecer destacadas capacidades de programación agéntica, llega con importantes protecciones de ciberseguridad.

Meta, por su parte, subraya las capacidades de Muse Spark 1.1 en tareas de agentes personales y para abordar proyectos complejos con mucha más rapidez, además de sus trabajos en programación, con mejoras en el diagnóstico y la corrección de errores, la implementación de funciones en sistemas empresariales y la realización de migraciones de código a gran escala.

“Actualmente estamos probando el 3.5 Pro, una versión mejorada del modelo Flash, y otros modelos en colaboración con nuestros socios; asimismo, mantenemos una colaboración constructiva con el gobierno estadounidense en torno a las pruebas de modelos y al establecimiento de marcos de actuación más amplios”, ha explicado un portavoz de Google a Bloomberg en un comunicado que recoge Europa Press.