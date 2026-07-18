El Impha emite aviso por calor extremo y sensación térmica de hasta 42°C

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por temperaturas y sensación térmica elevada para este sábado 18 y domingo 19 de julio, debido a condiciones cálidas que afectarán gran parte del país.De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas máximas oscilarán entre los 33°C y 35°C, mientras que la sensación térmica podría alcanzar entre 35°C y 42°C por la combinación de factores atmosféricos y la influencia de la actividad humana.Las áreas bajo vigilancia son las tierras bajas de Chiriquí, el centro y sur de Veraguas, Los Santos, Herrera, el centro-sur de Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Darién, la comarca Emberá, Colón y la comarca Guna Yala.El Impha advirtió que, durante el día, las condiciones podrían elevar el nivel de riesgo a "precaución extrema", aumentando la posibilidad de insolación, calambres y golpes de calor, por lo que recomendó mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y reducir las actividades al aire libre en las horas de mayor calor.Además, para este fin de semana también se mantienen vigentes avisos de vigilancia por lluvias con tormentas eléctricas significativas y por la incursión de partículas de polvo del Sahara.