LG y Ávila presentan ‘Smart Green Minerals’, el primer proyecto urbano de fijación permanente de CO2 en España

LG España ha presentado este jueves en la ciudad de Ávila una nueva línea de acción del movimiento Smart Green: ‘Smart Green Minerals’, un proyecto que recurre a la geología para aplicar por primera vez en un entorno urbano la técnica de la meteorización mejorada con polvo de basalto, capaz de capturar y fijar el CO2 atmosférico en materia inerte de forma permanente, con el objetivo de “transformar las zonas verdes de las ciudades en auténticos sumideros de carbono”.

En colaboración con el Ayuntamiento de Ávila, que facilita los espacios y permisos, Tremi S.A. como ‘partner’ técnico, y la Universidad Católica de Ávila (UCAV), la encargada de la investigación como ‘partner’ científico, LG ha mostrado el potencial del proyecto como un “claro ejemplo del modelo de colaboración público-privada de la Sostenibilidad 2.0” que defiende la compañía, instando a movilizar a empresas, administraciones, científicos y ciudadanía para generar “un impacto positivo real y duradero”.

“En LG estamos convencidos de que las grandes causas necesitan grandes alianzas. El paso de la fijación temporal de CO2 a la fijación permanente marca un nuevo hito en el movimiento Smart Green y nos invita a pensar de forma diferente, abriendo la puerta a que cualquier ciudad pueda convertir sus zonas ajardinadas en sumideros de carbono permanentes”, ha señalado Jaime de Jaraíz, presidente y CEO de LG Electronics España, que aboga por lograr “acciones reales que impulsen la regeneración del planeta y aseguren un futuro mejor para todos”.

Además de capturar y almacenar carbono, este proceso ofrece beneficios ambientales añadidos, como son la mejora de la calidad del suelo, el fomento del crecimiento de la vegetación sin necesidad de usar fertilizantes químicos, y la reducción de la acidificación de ríos y mares, favoreciendo la salud de los ecosistemas acuáticos.

El proyecto ha arrancado en formato piloto en seis espacios ajardinados de la ciudad de Ávila, incluyendo cuatro rotondas, tal y como ha detallado Jesús Manuel Sánchez Cabrera, alcalde de Ávila, que enmarca esta iniciativa como parte de su estrategia de sostenibilidad como ciudad verde.

Los primeros resultados se obtendrán en diciembre de 2025, tras realizar los primeros análisis comparativos, y a mediados de 2026 se publicarán conclusiones más completas. Si los datos confirman su eficacia, el modelo podría replicarse en otras ciudades de España y Europa, adaptándose a diferentes entornos urbanos. La Universidad Católica de Ávila (UCAV) liderará la investigación y aportará el rigor necesario para extraer resultados de valor exportables a toda la comunidad científica.

El polvo de basalto empleado será suministrado por Tremi S.A. desde la cantera de La Encomienda (Ciudad Real). “Esta explotación que produce un basalto homogéneo y con la composición óptima necesaria para la meteorización mejorada, ya que no todas las zonas volcánicas de España cumplen sus requisitos”, explican desde la compañía.

De esta forma, un subproducto de la industria de la construcción, utilizado habitualmente para construir asfaltos y carreteras, se convierte en un aliado ambiental con un coste mínimo, favoreciendo así la economía circular.

Hasta ahora, LG había centrado los esfuerzos de su movimiento Smart Green en regenerar ecosistemas a través de tecnologías basadas en la naturaleza para fijar CO2 en materia viva, como plantar árboles con la técnica Nendo Dango (Smart Green Trees), colaborar en la repoblación de abejas ibéricas en España (Smart Green Bees) y ayudar en la recuperación de praderas de posidonia oceánica en el Mediterráneo (Smart Green Seas).

Hoy da un paso más y abre un nuevo capítulo en la lucha contra el cambio climático con la creación de esta cuarta línea de trabajo basada en soluciones geológicas, que sigue combinando naturaleza, ciencia y tecnología en pro de un mundo más sostenible.