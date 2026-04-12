Las próximas gafas RA Specs de Snap estarán impulsadas por Snapdragon XR y llegarán a finales de este año 2026

Snap y Qualcomm han anunciado un acuerdo estratégico plurianual para impulsar las futuras generaciones de sus gafas de realidad aumentada (RA) Specs, que estarán equipadas con las plataformas Snapdragon XR para combinar inteligencia artificial (IA) en el ‘edge’, computación de alto rendimiento y bajo consumo.

Tras más de diez años desarrollando gafas de RA, la compañía propietaria de Snapchat anunció en enero de este año su nueva subsidiaria Specs Inc., creada para impulsar la marca de las gafas y gestionar nuevas asociaciones con inversores.

Asimismo, está trabajando en su sexta generación de gafas que, como ya ha adelantado anteriormente, ofrecerán interacción con mundos digitales a través de la realidad aumentada e incorporarán tecnología de inteligencia artificial (IA) impulsada por un ordenador “ultrapotente” integrado en unas gafas “ligeras”. Todo ello impulsado por su sistema operativo propio SnapOS.

Ahora, Snap y Qualcomm Technologies han anunciado un acuerdo por el que continuarán utilizando la tecnología de Snapdragon para impulsar las futuras generaciones de Spec, tal y como ha compartido la compañía en un comunicado en su blog.

Concretamente, Snap ha adelantado que las próximas gafas Specs serán “el primer proyecto emblemático” de Specs Inc. y estarán listas para los usuarios a finales de este año como unas gafas que permitirán ver, oír e interactuar con el contenido digital como si estuviera en el espacio físico de los usuarios.

Para lograr estos avances, las Specs se basarán en la plataforma Snapdragon XR, que cuenta con capacidad para combinar IA en el ‘edge’ y computación de alto rendimiento y bajo consumo. De esta forma, proporciona la base para ejecutar las experiencias inteligentes directamente en el dispositivo, consiguiendo interacciones más rápidas y privadas, como ha matizado la compañía.

Se ha de tener en cuenta que este acuerdo sigue a una colaboración de más de cinco años, ya que las plataformas Snapdragon han impulsado varias generaciones anteriores de Spectacles de Snap. Ahora, ambas compañías han actualizado su hoja de ruta estratégica a largo plazo y continuarán trabajando para incorporar rápidamente a la plataforma Specs “capacidades líderes en la industria”.

Esto último hace referencia a integrar IA en el dispositivo, así como ofrecer gráficos de vanguardia y experiencias digitales multiusuario avanzadas, como ha explicado Snap. “La próxima era de la informática estará definida por dispositivos que comprendan lo que ves, oyes y dices, así como el contexto, y que respondan instantáneamente al mundo que te rodea”, ha apostillado al respecto el presidente y director ejecutivo de Qualcomm Incorporated, Cristiano Amon.

Con todo ello, esta iniciativa estratégica se fundamenta en el compromiso de ambas compañías de “humanizar la informática” e integrarla de forma más fluida en la vida cotidiana, “transformando la manera en que el mundo trabaja, aprende y juega en conjunto”, ha concluido Snap.