Las Organizaciones Verificadas en X se dividen en los planes Premium para negocios y para organizaciones

X ha dividido en dos nuevas opciones su nivel de suscripción Organizaciones Verificadas, que ahora pasará a ser Premium para negocios y Premium para organizaciones, ambos dirigidos a empresas y a gobiernos y organizaciones globales respectivamente, adaptándose a sus necesidades más concretas.

Hasta ahora, las organizaciones y empresas disponían de un plan de suscripción conjunto para la red social de ‘microblogging’ de Elon Musk llamado Organizaciones Verificadas, que se basa en un servicio premium de X que permite a las empresas y gobiernos obtener una marca de verificación para su organización y para las cuentas afiliadas, además de acceso a herramientas como la gestión de la verificación de afiliados.

Sin embargo, X ha dividido esta opción de suscripción para adaptarse a las necesidades concretas de cada cuenta, y ha presentado los planes Premium para negocios y Premium para organizaciones, tal y como ha detallado en un comunicado en su centro de ayuda.

En concreto, el plan de X Premium para negocios está dirigido a empresas, organizaciones sin fines de lucro, grupos de interés y partidos políticos, que pueden registrarse y administrar su verificación, así como afiliarse y verificar cualquier cuenta relacionada.

Este plan ofrecerá una marca de verificación dorada y está ideado para ayudar a las empresas a impulsar su crecimiento en X. Esto se debe a que incluye herramientas y soporte especializados para “ayudar a tener éxito más rápido en X”, impulsando las ventas, mejorando la credibilidad y “accediendo a información exclusiva del mercado”, según ha detallado la compañía.

Asimismo, al igual que en X Premium, se divide en los niveles de suscripción Básico, Acceso total y Enterprise. El primero tiene un conjunto de funciones más limitado, con la marca de verificación, 2.500 dólares (2.152,69 euros al cambio) de crédito publicitario gratuito al año, páginas de carreras con trabajos ilimitados, soporte prioritario, análisis estándar y radar básico. Todo ello está disponible por 191,58 euros al mes.

El nivel de Acceso total de X Premium para empresas mantiene las funciones del plan básico, añadiendo 12.000 dólares de crédito publicitario al año, controles de prioridad de acceso, protección contra suplantación de identidad, análisis avanzado, soporte VIP y radar Pro. Este plan está disponible por 1.149,50 euros al mes y cada afiliado adicional tendrá un coste adicional de 61,50 euros, según se indica en la web.

Finalmente, el nivel para empresas agrega paquetes para afiliados, protección avanzada de la cuenta, límites de velocidad de herramienta más altos, equipo de soporte, búsqueda de personas y acceso anticipado a nuevas funciones. El precio de esta versión es “personalizado” para cada negocio.

NUEVO PLAN PREMIUM PARA ORGANIZACIONES

Por otra parte, X también ha comenzado a ofrecer el plan de suscripción dedicado a organizaciones premium. Esta opción está pensada para entidades gubernamentales de todos los tamaños, desde municipios locales hasta agencias nacionales u organizaciones multilaterales.

De esta forma, las entidades gubernamentales pueden verificar, afiliar y gestionar cualquier cuenta relacionada con su cuenta principal. En este caso, las marcas de verificación se mostrarán en color gris y las insignias de afiliado con una pequeña imagen de la foto de perfil de su organización principal.

“Premium para organizaciones es esencial para que las entidades gubernamentales de todos los tamaños mantengan presencia oficial, garanticen una comunicación transparente, monitoreen el sentimiento público, contraten servidores públicos dedicados y se protejan contra la desinformación”, ha especificado la compañía en el comunicado.

En este caso, el plan Premium para organizaciones se ha puesto a disposición de los usuarios por 1.000 dólares al mes (alrededor de 860,86 euros al cambio).