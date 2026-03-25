Las novedades de HP para el entorno laboral con IA incluyen dispositivos y soluciones de seguridad y de flujo de trabajo

HP ha presentado nuevas soluciones para mejorar la experiencia en el trabajo con la inteligencia artificial (IA), entre las que se encuentran ordenadores de sobremesa, portátiles e impresoras, innovaciones en seguridad y soluciones de flujos de trabajo inteligentes para usuarios y empresas.

La compañía busca ofrecer la tecnología más adecuada para garantizar la mejora de la experiencia de los empleados en su entorno laboral, así como aumentar la productividad.

“Nos hemos centrado en utilizar la IA para crear experiencias más conectadas que ayuden a las organizaciones a avanzar más rápido y a las personas a dar lo mejor de sí mismas”, ha afirmado el director ejecutivo interino de HP, Bruce Broussard, en una nota de prensa.

DISPOSITIVOS

HP ha presentado el ordenador EliteBook 6 G2q, impulsado con procesadores Snapdragon X2 Elite y X2 Plus, que maximizan la productividad de la IA autónoma con un rendimiento de NPU de hasta 85 TOPS.

El modelo integra una batería de larga duración y un diseño un 15 por ciento más delgado que la generación anterior, con un acabado en ‘Glacier Silver’. Además, cuenta con la solución de seguridad HP Wolf Pro Security Next Gen Antivirus (NGAV). Estará disponible a partir de julio.

Además, HP ha actualizado su cartera de ordenadores portátiles con las nuevas estaciones de trabajo HP ZBook X G2i, HP ZBook 8 G2i y ZBook 8G2a, que ofrecen un rendimiento impulsado con procesadores de Intel y AMD, memoria escalable y portabilidad mejorada.

Las novedades de HP también incluyen dispositivos de impresión láser, una categoría en la que ha presentado las series LaserJetPro 4000/4100, enfocada a pequeñas empresas, y LaserJet Enterprise 5000/6000, diseñada para compañías más grandes.

Las HP LaserJetPro 4000/4100 ofrecen una impresión monocromática en un diseño compacto y rentable. Además, se trata de la primera impresora del mundo para pymes con seguridad resistente a la computación cuántica, como ha señalado HP. Estarán a la venta en mayo.

Las impresoras de la serie HP LaserJet Enterprise 5000/6000 están preparadas para un ritmo de trabajo que requiere velocidad, fiabilidad y seguridad avanzada. Gracias al ‘firmware’ HP FutureSmart y funciones de IA como Scan AI Enhanced y OCR editable, puede reducir el tiempo de procesamiento manual de documentos en un 50 por ciento. Su disponibilidad general llegará el próximo mes de junio.

Por otra parte, HP ha presentado una nueva gama de estaciones de trabajo HP Z y soluciones de IA, pensadas para los profesionales más exigentes y organizaciones de TI. Así la HP Z8 Fury cuenta con soporte para hasta cuatro GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q y un procesador Intel Xeon W9.

HP Z8 Fury está diseñada especialmente como un host de GPU de alto rendimiento para el desarrollo avanzado de IA, efectos visuales y cargas de trabajo de simulación.

Como complemento, la compañía ha presentado un panel lateral HP Max para estaciones de trabajo Z8 Fury y Z4, que aumenta el volumen interno en un 15 por ciento, permitiendo instalar tarjetas gráficas más grandes.

INNOVACIONES EN SEGURIDAD

HP ha anunciado nuevas medidas de seguridad reforzadas por ‘hardware’ para proteger a sus clientes de amenazas emergentes. HP TPM Guard, capaz de prevenir ataques de acceso físico que burlan el cifrado de unidad BitLocker gracias a la introducción de un enlace cifrado entre el TPM y la CPU.

Además, se han ampliado las funcionalidades de HP Wolf Security, centradas en aumentar aumentar la sinergia entre WXP, HP Wolf Security y la arquitectura empresarial para reducir los gastos operativos y el riesgo cibernético.

SOLUCIONES DE FLUJO DE TRABAJO

En este ámbito, HP ha presentado HP IQ, una nueva capa de inteligencia diseñada para coordinar el trabajo entre los PC con IA de HP, los dispositivos del lugar de trabajo y los espacios de reunión mediante IA local y conectividad mejorada.

HP IQ se incorporará a los ordenadores con IA HP EliteBook X G2, incluyendo las funciones ‘Ask IQ’, ‘Analyze’, ‘Notes & Knowledge’ y ‘Meeting Agent’.

Esta nueva capa de inteligencia se puede configurar a través de HP Workforce Experience Platform (WXP) y se puede implementar a través de WXP u otras herramientas de gestión empresarial como Microsoft Intune.

Como parte de HP IQ, la compañía ha anunciado HP NearSense, una inteligencia espacial que ayuda a detectar dispositivos y conectarse a ellos, permitiendo un intercambio de archivos más sencillo y opciones más fluidas para unirse a reuniones y conferencias.

Por último, la empresa ha actualizado HP Workforce Experience Platform (WXP) para incluir rutas de corrección generadas por IA, informes personalizados, notificaciones de Microsoft Team Pulse, la integración de Wolf Protect y Trace API y el soporte de colaboración Poly+ Analyze.